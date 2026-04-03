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Viernes Santo

La tradición recuperada por León XIV: portó la cruz en su primer Vía Crucis como Papa en el Coliseo de Roma

La procesión, iluminada por velas y marcada por el silencio, solo fue interrumpida por las meditaciones asignadas a cada estación. Las meditaciones, escritas por el franciscano Francesco Patton, custodio de Tierra Santa entre 2016 y 2025, dirigieron mensajes a quienes detentan poder político o económico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Miles de fieles se reunieron este Viernes Santo en el Coliseo de Roma para presenciar el primer Vía Crucis de León XIV como pontífice. El evento recuperó la tradición de portar la cruz durante todo el recorrido, una costumbre que no se observaba desde 1994.

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El papa León XIV, de nacionalidad estadounidense-peruana, llevó la cruz a lo largo de las 14 estaciones, acompañado por una multitud que superó las 30.000 personas.

La procesión, iluminada por velas y marcada por el silencio, solo fue interrumpida por las meditaciones asignadas a cada estación.

Las meditaciones, escritas por el franciscano Francesco Patton, custodio de Tierra Santa entre 2016 y 2025, dirigieron mensajes a quienes detentan poder político o económico.

El texto de las meditaciones, encargado por León XIV, advirtió que toda autoridad deberá rendir cuentas ante Dios por la forma en que ejerce el poder.

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Los mensajes insistieron en la necesidad de encarnar la fe, la esperanza y la caridad en la vida cotidiana, desafiando a los creyentes a reconocer el rostro de Cristo en cada persona cuya dignidad es vulnerada, incluidos presos, migrantes, víctimas de la violencia, mujeres explotadas y niños afectados por conflictos.

El recorrido, que comenzó dentro del Coliseo, símbolo del martirio de los primeros cristianos, culminó en los Foros Romanos.

Allí, León XIV impartió la bendición final tras más de una hora de trayecto, siempre con la cruz de madera al hombro.

Durante las 14 estaciones, se rezó el Padre Nuestro en latín y se realizaron lecturas que subrayaron que la fe debe traducirse en acciones concretas.

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El texto incorporó referencias a tragedias actuales como los naufragios de migrantes y la explotación de mujeres y menores, temas que, estuvieron presentes en cada estación.

“Donde hay un sufrimiento o necesidad, allí están las mujeres: en los hospitales y en las casas de ancianos, en las comunidades terapéuticas y de acogida, en las casas hogar con los menores más frágiles, en los lugares más remotos de la misión para abrir escuelas y centros de salud, y en las zonas de guerra y conflicto para socorrer a los heridos y consolar a los supervivientes”, se afirmó durante la ceremonia.

El acto estuvo impregnado del recuerdo de Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025 tras el Domingo de Pascua.

Esta Semana Santa ha estado marcada por la memoria del Papa anterior, quien instauró la tradición de visitar cárceles durante el Jueves Santo y mantuvo un vínculo especial con los reclusos.

El año pasado, aunque no pudo participar en las celebraciones del Triduo Pascual debido a una larga convalecencia, Francisco redactó las homilías y meditaciones del Via Crucis.

(Con información de Europa Press y EFE)

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