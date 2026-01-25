La ola polar en Estados Unidos podría obligar a cancelar los vuelos como en la pandemia

En medio de la emergencia nacional declarada en Estados Unidos por la ola polar que afecta diversos estados, los aeropuertos se vieron obligados a cancelar vuelos y se estima que el número de cancelaciones podría alcanzar lo registrado durante la pandemia.

Más de medio millón de personas están sin electricidad por la ola polar en Estados Unidos

Hasta el momento se reportan cerca de 14.000 viajes reprogramados. Se espera que la ola polar alcance con fuertes nevadas la región del Atlántico Medio e impacte en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, entre otros estados. En ese marco, la empresa de análisis de aviación Cirium dijo que, según sus datos, este domingo podrían ser cancelados cerca del 30% de los vuelos de salida del país

La gran tormenta invernal, que afecta a dos tercios del territorio nacional, avanza hacia el este y ya impacta con severidad zonas de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas, mientras se espera que en breve alcance regiones más orientales, incluida Nueva York, la ciudad más poblada del país.

Según datos de poweroutage.us, más de 47.000 hogares permanecen sin electricidad en Texas, estado que ya vivió graves apagones en 2021, y otros 52.000 en Luisiana. Los portales de seguimiento aéreo registran también miles de vuelos cancelados, con alrededor de 4.000 cancelaciones solo el sábado y más de 8.000 previstas para este domingo.

El Servicio Nacional de Meteorología prevé para Nueva York acumulaciones de nieve y hielo que podrían oscilar entre 17 y 27 centímetros (7 a 11 pulgadas), así como temperaturas mínimas cercanas a -9 °C (15 °F). En ciudades como Baltimore, Filadelfia o Washington, se espera una menor cantidad de precipitación y temperaturas ligeramente menos bajas.

La nieve generalizada, el aguanieve y la lluvia helada amenazaban a casi 180 millones de personas —más de la mitad de la población de Estados Unidos— en un área que se extiende desde las Montañas Rocosas del sur hasta Nueva Inglaterra, informó el Servicio Meteorológico Nacional el sábado por la noche. Después de barrer el sur, los meteorólogos dijeron que se esperaba que la tormenta se moviera hacia el noreste, dejando caer alrededor de 30 a 60 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston.