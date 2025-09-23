La NASA podría adelantar el regreso tripulado a la Luna con Artemis II

La NASA anunció que la misión Artemis II, primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, podría adelantarse de abril a febrero de 2026, siempre que las pruebas finales confirmen la seguridad de la nave y la tripulación. El lanzamiento contará con el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion, diseñados para misiones de larga duración fuera de la órbita terrestre.

Lakiesha Hawkins, administradora adjunta del Programa Luna a Marte, destacó que la ventana de lanzamiento podría abrirse tan pronto como el 5 de febrero, pero enfatizó que “la seguridad es nuestra principal prioridad”. Por su parte, Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis, informó que el cohete SLS está prácticamente ensamblado, restando solo acoplar la cápsula Orion y completar pruebas finales en tierra.

Preparativos y objetivos de la misión

Artemis II consistirá en un vuelo tripulado de diez días alrededor de la Luna. La misión busca validar sistemas críticos de la cápsula Orion en condiciones de espacio profundo y servir de preparación para futuras misiones que incluyan alunizajes. Entre los objetivos también se encuentran ensayos científicos y operaciones en tiempo real para futuras expediciones.

La tripulación estará integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Ellos se adentrarán más allá de la órbita baja terrestre, siguiendo una trayectoria que los llevará a más de 9.260 kilómetros más allá de la Luna. Durante el viaje, realizarán maniobras de aproximación y separación, así como observaciones de cráteres, flujos de lava e impactos en la superficie lunar.

Ciencia y aprendizaje para futuras exploraciones

Artemis II permitirá estudiar los efectos de la microgravedad y la radiación espacial sobre muestras biológicas, además de evaluar el desempeño humano y tecnológico en misiones de larga duración. Los resultados servirán como base para Artemis III, que tiene como objetivo un alunizaje tripulado y la preparación de futuras exploraciones humanas a Marte.

Cindy Evans, líder de capacitación estratégica de la NASA, subrayó que los astronautas de Artemis trabajarán para reunir información sobre los procesos geológicos antiguos que dieron forma a la Luna y al sistema solar, consolidando un nuevo capítulo en la exploración espacial tripulada.

La ventana de lanzamiento de Artemis II seguirá abierta entre febrero y abril de 2026, y la NASA reiteró que ninguna fecha será definitiva hasta completar todas las pruebas de seguridad requeridas.