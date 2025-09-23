martes 23 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Descubrimento

La ciencia marca un antes y un después en el tratamiento del Alzheimer: "Por primera vez se logró ralentizar la enfermedad"

Una revisión publicada en The Lancet destacó avances en diagnóstico, medicación y estrategias preventivas que abren la esperanza de cambiar el curso del Alzheimer. La argentina Lucía Crivelli, neuropsicóloga de Fleni, fue la única especialista del país que participó del trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-23 at 7.06.56 PM

El Alzheimer, responsable del 60% al 70% de los casos de demencia en el mundo, afecta actualmente a más de 55 millones de personas. De no mediar cambios, esa cifra podría triplicarse hacia 2050. En Argentina, unas 500.000 personas conviven hoy con la enfermedad.

Lee además
prueban con exito un test digital que detecta el alzheimer en fases tempranas
Avance

Prueban con éxito un test digital que detecta el Alzheimer en fases tempranas
onu: gabriel boric pidio justicia para netanyahu por el genocidio en gaza
Mensaje

ONU: Gabriel Boric pidió justicia para Netanyahu por el "genocidio" en Gaza

En este escenario, una revisión científica publicada en la prestigiosa revista médica The Lancet anunció un cambio de paradigma: por primera vez se logró ralentizar el avance del Alzheimer gracias a nuevos tratamientos y herramientas diagnósticas.

Entre los 40 expertos internacionales que participaron en esta serie de artículos se encuentra la doctora Lucía Crivelli, jefa de Neuropsicología en Adultos de Fleni, única representante argentina en la investigación. Desde París, la especialista dialogó con Infobae sobre el impacto de los hallazgos.

Un cambio de era en la investigación del Alzheimer

“El cambio de paradigma se debe a la llegada de tratamientos modificadores de la enfermedad y a la disponibilidad de biomarcadores plasmáticos, que permiten diagnosticar y tratar en fases más tempranas”, explicó Crivelli. “El cambio de paradigma se debe a la llegada de tratamientos modificadores de la enfermedad y a la disponibilidad de biomarcadores plasmáticos, que permiten diagnosticar y tratar en fases más tempranas”, explicó Crivelli.

Según la neuropsicóloga, los fármacos dirigidos al amiloide y los biomarcadores en sangre “han abierto la puerta a un manejo más preciso, objetivo y precoz”, transformando la práctica clínica.

“El Alzheimer pasó de ser una enfermedad diagnosticada tarde y sin opciones reales, a un campo donde la detección temprana, la prevención y los tratamientos modificadores ofrecen una esperanza tangible de cambiar su evolución”, subrayó.

El rol central de los biomarcadores

La primera de las tres revisiones de The Lancet pone el foco en los biomarcadores como herramienta clave para el futuro del diagnóstico y tratamiento.

Estos permiten detectar la presencia de amiloide, tau y neurodegeneración —alteraciones propias del Alzheimer— incluso antes de la aparición de síntomas. Aunque aún no se recomienda su uso en etapas asintomáticas, los especialistas destacan que su integración en la práctica clínica ha revolucionado la precisión diagnóstica.

“El acceso a biomarcadores en sangre, junto con chequeos cognitivos en atención primaria, permitirá identificar la enfermedad mucho antes, facilitando intervenciones que retrasen o prevengan el deterioro”, afirmó Crivelli. “El acceso a biomarcadores en sangre, junto con chequeos cognitivos en atención primaria, permitirá identificar la enfermedad mucho antes, facilitando intervenciones que retrasen o prevengan el deterioro”, afirmó Crivelli.

Prevención y políticas públicas

El abordaje del Alzheimer no se limita a lo farmacológico. La Lancet Commission identifica 14 factores de riesgo modificables, como hipertensión, tabaquismo, inactividad física o aislamiento social, que, al controlarse, ya han contribuido a reducir las tasas de demencia ajustadas por edad en algunos países.

Además, se están probando estrategias preventivas en la etapa preclínica, que puede extenderse hasta 20 años antes de los síntomas, con el objetivo de frenar la progresión de la enfermedad desde sus fases más tempranas.

Los especialistas remarcan que los cambios en políticas públicas y en la atención sanitaria serán esenciales para garantizar el acceso equitativo a los avances diagnósticos y terapéuticos, así como para aplicar estrategias preventivas a gran escala.

Una nueva esperanza

Por primera vez en dos siglos, The Lancet dedicó una serie específica al Alzheimer, liderada por el profesor Giovanni Frisoni (Universidad de Ginebra), que reunió a especialistas de 14 países.

Los artículos marcan un hito en la forma de abordar la enfermedad: del diagnóstico post mortem y la falta de opciones, a un escenario donde los biomarcadores, las terapias modificadoras y la prevención ofrecen un horizonte de esperanza frente a la demencia más frecuente del mundo.

Temas
Seguí leyendo

ONU: Lula recordó al papa Francisco, y habló de la "soberanía innegociable" de Brasil

ONU: Trump reclamó el nobel de la Paz, y afirmó que llevó a EEUU a su "edad de oro"

"Las Malvinas son argentinas": la respuesta del hijo de Netanyahu a la posción pro palestina del Reino Unido

Fuerte debate entre una senadora demócrata y el secretario del Tesoro de EEUU por el rescate a la Argentina: "American peronist"

Accidente aéreo: Se mató una conocia presentadora de televisión

Dieta cetogénica: un estudio alerta sobre riesgos de colesterol alto, hígado graso y envejecimiento celular

Tras la censura de Trump, vuelve al aire Jimmy Kimmel

Histórico: otros países se suman a Francia y reconocerán al Estado Palestino; Israel amenaza con extender la ocupación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Yair y Benjamin Netanyahu
Redes sociales

"Las Malvinas son argentinas": la respuesta del hijo de Netanyahu a la posción pro palestina del Reino Unido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral
Redes

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

Imagen ilustrativa
Presunto fraude

La firma Data 2000 lleva a la Justicia a dos exempleados por una estafa millonaria

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Un inmueble de Tucumán casi Rivadavia, en la Peatonal.
Comercio

El rubro de venta de calzados, en alerta, tras el cierre de dos negocios en el microcentro sanjuanino: por qué motivo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con la eliminación de las retenciones, qué va a pasar con los precios de los productos derivados en San Juan
Análisis

Con la eliminación de las retenciones, qué va a pasar con los precios de los productos derivados en San Juan

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra
Mirá el motivo

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra

San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional
Declaraciones

San Juan es clave en la ruta de la cocaína hacia Asia: la declaración bomba de un funcionario nacional

Un albardonero será juzgado por los abusos a su sobrina y puede recibir 20 años de cárcel
Control de acusación

Un albardonero será juzgado por los abusos a su sobrina y puede recibir 20 años de cárcel