Kim Jong-un lanzó una advertencia nuclear; sobre llovido...

"La misión básica de nuestra fuerza nuclear es la disuasión de la guerra, pero nuestras armas nucleares no pueden limitarse a una sola misión. Si alguna fuerza intenta usurpar los intereses fundamentales de nuestra nación, nuestra fuerza nuclear no tendrá más remedio que llevar a cabo su segunda misión de forma inesperada", declaró. "La misión básica de nuestra fuerza nuclear es la disuasión de la guerra, pero nuestras armas nucleares no pueden limitarse a una sola misión. Si alguna fuerza intenta usurpar los intereses fundamentales de nuestra nación, nuestra fuerza nuclear no tendrá más remedio que llevar a cabo su segunda misión de forma inesperada", declaró.