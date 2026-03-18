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Medio Oriente

Israel volvió a bombardear Beirut: Al menos seis civiles muertos y 24 heridos

La información sobre las víctimas fue brindada por el ministerio de Salud del Líbano.

Por Agencia NA
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Al menos seis civiles murieron y otros 24 resultaron heridos en dos ataques aéreos israelíes contra Beirut, la capital libanesa, en la madrugada de este miércoles, informó el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

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La entidad indicó que el balance es preliminar y que los equipos de rescate recuperaron los cuerpos en el lugar, mientras que la identificación de las víctimas se realiza mediante pruebas de ADN.

Según informes anteriores, los bombardeos tuvieron como objetivo los distritos de Zkak Blat y Basta Tahta, en Beirut.

El grupo Hizbulá, aliado de Irán y que controla gran parte del sur del Líbano, lanzó ataques contra Israel el pasado 2 de marzo, dos días después de un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel en el que murió el entonces líder supremo iraní, Ali Jamenei.

Posteriormente, Israel inició una campaña militar contra el grupo, que ha incluido intensos bombardeos sobre Beirut y sus alrededores.

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