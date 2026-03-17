Medio Oriente

Irán confirmó el "martirio" de un alto funcionario militar y su hijo, entre otras personas

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó la muerte de Ali Larijani.

Por Agencia NA
Ali Larijani, jefe de seguridad de Irán

Ali Larijani, jefe de seguridad de Irán

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó en un comunicado la muerte del alto funcionario de seguridad nacional Ali Larijani, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim, citada por NBC News.

Lee además
israel afirma que fue abatido el maximo responsable de seguridad de iran
Guerra en Medio Oriente

Israel afirma que fue abatido el máximo responsable de seguridad de Irán
Javier Milei, en el muro de los lamentos.
Advertencia desde Medio Oriente

La advertencia de Irán a Javier Milei: "Cruzó una línea roja"

El comunicado también señalaba que el hijo de Larijani, Morteza, y varios guardias “alcanzaron el elevado rango de martirio”.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el martes en una rueda de prensa que Larijani y Gholam Reza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar voluntaria Basij que Irán utiliza para reprimir las protestas civiles, murieron la noche del lunes.

Seguí leyendo

Claudia Sheinbaum saludó un "gesto" del Rey de España, en referencia a la conquista de América

Tras la amenaza de Trump, Rusia le prometió a Cuba toda la ayuda necesaria

Petro aseguró que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador: "No queremos ir a una guerra"

Trump dice que Estados Unidos no sabe si el líder supremo de Irán está "muerto o no"

Brasil advierte que la guerra puede traer un fenómeno de inflación global

Al menos cuatro heridos en el norte de Israel tras ataque de cohetes y drones de Hezbolá

Israel afirmó haber destruido el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica

Cuba registra un apagón total en medio de crisis energética

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei, en el muro de los lamentos.
Advertencia desde Medio Oriente

La advertencia de Irán a Javier Milei: "Cruzó una línea roja"

Por Agencia NA

Las Más Leídas

 Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Debate ambiental y minería

Un geólogo reabre la polémica en la cordillera: asegura que en Pachón hay un glaciar que sirve

El hecho delictivo fue cometido en esta propiedad.
Robo en Capital

Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador

Imagen ilustrativa
Lo dejaron a pie

Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Más profesionales y nuevos servicios se sumaron al Hospital César Aguilar, de Caucete, y Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro – CARF, de Rawson.
Novedad

Dos importantes centros de salud sanjuaninos suman profesionales y servicios: de qué se trata

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida
Delitos Especiales

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida

Te Puede Interesar

Tras idas y vueltas, el reo que quiso golpear a un fiscal y rompió un televisor fue condenado
Flagrancia

Tras idas y vueltas, el reo que quiso golpear a un fiscal y rompió un televisor fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lichi Sisterna y las intimidades con Kevin Benavides en el Dakar: Somos un matrimonio video
Entretiempo

"Lichi" Sisterna y las intimidades con Kevin Benavides en el Dakar: "Somos un matrimonio"

San Juan, en el top ten de las provincias con mayor peso industrial en su economía
Dato

San Juan, en el 'top ten' de las provincias con mayor peso industrial en su economía

Dieron a conocer los ascensos en la Policía de San Juan y el nombre del próximo Subjefe
Oficial

Dieron a conocer los ascensos en la Policía de San Juan y el nombre del próximo Subjefe

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: Ha sido una trayectoria soñada
Orgullo

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: "Ha sido una trayectoria soñada"