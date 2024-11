Insólito: la vicepresidenta de Filipinas anuncia que ya contrató a un sicario para que mate el presidente

El Comando de Seguridad Presidencial aumentó inmediatamente la seguridad de Marcos y dijo que consideraba la amenaza de la vicepresidenta, que fue “hecha descaradamente en público”, un problema de seguridad nacional.

La fuerza de seguridad dijo que estaba “coordinando con las agencias de aplicación de la ley para detectar, disuadir y defender contra cualquier y todas las amenazas al presidente y a la primera familia”.

Enfrentados

Marcos se postuló con Duterte como su compañera de fórmula en las elecciones de mayo de 2022 y ambos ganaron con victorias aplastantes en una campaña que llamaba a la unidad nacional.

Sin embargo, los dos líderes y sus seguidores tuvieron rápidamente una amarga ruptura debido a diferencias clave, incluyendo en sus enfoques hacia las acciones agresivas de China en el disputado Mar del Sur de China. Duterte renunció al gabinete de Marcos en junio como secretaria de educación y jefa de un cuerpo antiinsurgencia.

Al igual que su igualmente franco padre, el ex presidente Rodrigo Duterte, la vicepresidenta se convirtió en una crítica vocal de Marcos, su esposa Liza Araneta-Marcos y el presidente de la Cámara, Martin Romualdez, aliado y primo del presidente, acusándolos de corrupción, incompetencia y persecución política a la familia Duterte y sus cercanos partidarios.

Su última diatriba fue provocada por la decisión de los miembros de la Cámara aliados con Romualdez y Marcos de detener a su jefa de personal, Zuleika Lopez, quien fue acusada de obstaculizar una investigación congresional sobre el posible mal uso de su presupuesto como vicepresidenta y secretaria de educación. Lopez fue trasladada más tarde a un hospital después de enfermarse y lloró cuando se enteró de un plan para encerrarla temporalmente en una prisión de mujeres.

Acusaciones

En una conferencia de prensa en línea antes del amanecer, una enojada Sara Duterte acusó a Marcos de incompetencia como presidente y de ser un mentiroso, junto con su esposa y el presidente de la Cámara en comentarios cargados de expletivos.

Cuando se le preguntó sobre preocupaciones por su seguridad, la abogada de 46 años sugirió que había un complot no especificado para matarla. “No se preocupen por mi seguridad porque he hablado con alguien. Dije ‘si me matan, maten a BBM, Liza Araneta y Martin Romualdez. No es broma, no es broma’”, dijo la vicepresidenta sin dar más detalles y usando las iniciales que muchos usan para llamar al presidente.

“He dado mi orden, ‘Si muero, no paren hasta que los hayan matado’", remarcó la vicepresidenta.

Según el código penal filipino, tales comentarios públicos pueden constituir un delito de amenazar con infligir un mal a una persona o su familia y es punible con una pena de cárcel y multa.

El jefe militar, el general Romeo Brawner, emitió una declaración asegurando que las Fuerzas Armadas de 160.000 miembros permanecerán apolíticas “con el máximo respeto por nuestras instituciones democráticas y la autoridad civil”.

“Hacemos un llamado a la calma y la resolución”, dijo Brawner. “Reiteramos nuestra necesidad de permanecer unidos contra aquellos que intentarán romper nuestros lazos como filipinos”.

La vicepresidenta es hija del predecesor de Marcos, Rodrigo Duterte, cuya represión antidrogas aplicada por la policía cuando era alcalde de la ciudad y luego como presidente dejó miles de sospechosos, en su mayoría menores, muertos en asesinatos que la Corte Penal Internacional ha estado investigando como un posible crimen contra la humanidad.

El ex presidente negó haber autorizado asesinatos extrajudiciales bajo su represión, pero ha dado declaraciones contradictorias. Dijo en una investigación pública del Senado filipino el mes pasado que había mantenido un “escuadrón de la muerte” de gánsteres para matar a otros criminales cuando era alcalde de la ciudad sureña de Davao.

FUENTE: Clarín con información de AP