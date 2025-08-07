Impresionante criatura marina es captada por primera vez: su tamaño es como dos canchas de básquet

Un hallazgo extraordinario en el océano Pacífico Sur captó la atención de la comunidad científica internacional: una gigantesca colonia de coral, de dimensiones inéditas, fue identificada por un grupo de investigadores de National Geographic en colaboración con el gobierno de las Islas Salomón.

En Colombia Batalla campal en un recital de Damas Gratis: hay al menos un muerto y cinco heridos

Con aproximadamente 34 metros de ancho por 32 de largo —una superficie comparable a dos canchas de básquet—, este organismo marino representa uno de los ejemplares individuales más grandes jamás registrados. Se estima que tiene al menos tres siglos de antigüedad, aunque algunos expertos creen que podría superar los 500 años.

Un gigante marino de una sola colonia genética

La estructura descubierta corresponde a la especie Pavona clavus, y lo que la hace excepcional es que no se trata de un arrecife formado por múltiples corales, sino de una única colonia genética. Su forma abultada y sus colores que van del marrón al verde amarillento son tan notorios que incluso pueden ser detectados desde el espacio.

image

Este supercoral sirve de hábitat para una amplia variedad de vida marina. Peces, cangrejos y otros pequeños organismos encuentran en su interior un refugio fundamental para su subsistencia.

Un ecosistema resistente y clave para la conservación

El descubrimiento se realizó cerca de la isla Malaulalo, en una región remota y poco explorada. A diferencia de otras zonas coralinas seriamente afectadas por el cambio climático y el calentamiento global, esta megaestructura se encuentra en buen estado de salud.

image

Los científicos creen que su ubicación en aguas profundas y más frías pudo haberlo protegido de los efectos extremos del blanqueamiento, fenómeno que actualmente amenaza a corales en todo el mundo. Además, su aparente resistencia sugiere una posible adaptación genética que le permite tolerar mejor el estrés térmico.

Un símbolo de esperanza frente a la crisis de los corales

En un contexto global donde más del 40% de los corales duros están en peligro de desaparecer, este descubrimiento se convierte en un faro de esperanza. Su capacidad para reproducirse y dispersar larvas podría ser clave para regenerar áreas degradadas.

image

Tanto científicos como comunidades locales abogan ahora por la protección oficial de esta zona, que podría convertirse en un santuario marino. La iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno de las Islas Salomón, en el marco del programa “Mares Prístinos” de National Geographic, que busca preservar ecosistemas intactos alrededor del mundo.

image

Este coral gigante no solo amplía nuestro conocimiento sobre los océanos, sino que también refuerza la urgencia de proteger los espacios marinos que aún conservan su riqueza natural intacta.