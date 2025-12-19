Habló la mujer filmada a los besos con su jefe en el show de Coldplay: "Fue la única vez que nos besamos"

Kristin Cabot , la mujer que fue filmada en un recital de Coldplay a los besos con su jefe, rompió el silencio luego de quedar en medio de en uno de los escándalos más virales del año.

La escena ocurrió el 16 de julio de este año, cuando la “kiss cam” los enfocó a ella y a Andy Byron -el entonces CEO de la empresa Astronomer-, y dejó al descubierto una relación extramatrimonial que recorrió el mundo en cuestión de horas. “Tomé una mala decisión, me tomé un par de High Noons (cócteles), bailé y actué de forma inapropiada con mi jefe”, expresó Cabot. “Y no es poca cosa. Asumí mi responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar“, dijo en una entrevista con New York Times.

El video, que se viralizó rápidamente en redes, mostró el momento exacto en el que Cabot y Byron se abrazaban mientras disfrutaban de la banda británica. En cuanto alertaron que los habían enfocado, ella se giró para taparse la cara y él se agachó para salir del plano. Desde el escenario, Chris Martin bromeó: “O son muy tímidos o están teniendo un romance”.

El comentario desató risas en el estadio, pero fuera de allí se dio inicio a un escándalo. “Estaba tan avergonzada y tan horrorizada”, reconoció la mujer de 53 años. “Soy la jefa de recursos humanos y él es el CEO. Es tan cliché y tan malo”, expresó. Según su testimonio, la relación con Byron siempre fue amistosa, aunque poco antes del recital habían empezado a “conectar” más.

“Esa fue la primera y única vez que nos besamos”, remarcó. Cabot contó que la repercusión de la secuencia le generó mucha angustia ya que tuvo que dejar su carrera y aceptar que había lastimado a sus seres queridos. Sin embargo, también destacó que se sintió invadida por la prensa local -que hasta llegó a acampar afuera de su casa- y atemorizada por las amenazas que recibió en las redes sociales.

“No sabía qué hacer para apoyar a mis hijos, porque ellos tenían mucho miedo de lo que podía pasar”, admitió. Leé también: La fuerte decisión que tomó Kristin Cabot tras ser captada con su jefe en el concierto de Coldplay A principios de septiembre, la mujer le pidió el divorcio a su marido, Andrew Cabot, con quien ya estaba en pleno proceso de separación cuando ocurrió el escándalo de la “kiss cam”. Por otra parte, Kristin y Byron decidieron tener un contacto mínimo ya que consideraron que hablar entre ellos “iba a hacer que fuera demasiado difícil para todos pasar página y sanar”.