Fuerte apoyo chino a Venezuela tras las amenazas de Donald Trump

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, ha expresado el firme apoyo de Pekín a Venezuela tras el aumento de la tensión y las medidas coercitivas ordenadas por Estados Unidos. En una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Yvan Gil (Iván Gil Pinto), Wang Yi fue categórico al afirmar que China se opone a la “intimidación unilateral” y al “acoso unilateral”.

Según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, el respaldo chino se fundamenta en el derecho de todos los países a salvaguardar su soberanía y dignidad nacional. Wang Yi subrayó que China y Venezuela son "socios estratégicos" , y que la confianza y el apoyo mutuos son una tradición histórica en sus relaciones.

El máximo diplomático chino también enfatizó que Venezuela tiene el derecho de desarrollar de manera autónoma una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países. Además, expresó su convicción de que la comunidad internacional entiende y apoya la posición de Venezuela, que se centra en la defensa de sus legítimos derechos e intereses.

La escalada norteamericana

El apoyo de Pekín se materializó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara el "bloqueo total y completo" de barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Esta medida fue vista como una escalada significativa en la campaña de Washington para derrocar al líder socialista Nicolás Maduro. Trump también anunció que el Gobierno venezolano ha sido "designado como una organización terrorista" por Washington.

En respuesta a lo que consideró una "agresión estadounidense en curso" y un "bloqueo ilegal", Venezuela solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. China manifestó su apoyo a esta petición ante la prensa.

Por su parte, el canciller venezolano, Iván Gil, aseguró a Wang Yi que el Gobierno y el pueblo defenderán firmemente la soberanía e independencia del país, y no aceptarán ninguna amenaza de intimidación ni de política de poder. Maduro ha reiterado que, pese a la agresión, Venezuela mantendrá sus exportaciones de petróleo y hará respetar sus derechos en materia de comercio y libre navegabilidad.