viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

Fuerte apoyo chino a Venezuela tras las amenazas de Donald Trump

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, dijo a su homólogo venezolano, Yvan Gil, que Pekín se opone a la “intimidación unilateral” y apoya a todos los países en la salvaguarda de su soberanía y dignidad nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Donald Trump y Xi Jinping

Donald Trump y Xi Jinping

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, ha expresado el firme apoyo de Pekín a Venezuela tras el aumento de la tensión y las medidas coercitivas ordenadas por Estados Unidos. En una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Yvan Gil (Iván Gil Pinto), Wang Yi fue categórico al afirmar que China se opone a la “intimidación unilateral” y al “acoso unilateral”.

Lee además
una isla cercana a venezuela abre sus aeropuertos a la aviacion norteamericana
Tensión

Una isla cercana a Venezuela abre sus aeropuertos a la aviación norteamericana
trump ordena bloquear a venezuela con la armada mas grande jamas reunida en la historia de sudamerica
Ofensiva

Trump ordena bloquear a Venezuela con "la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica"

Según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, el respaldo chino se fundamenta en el derecho de todos los países a salvaguardar su soberanía y dignidad nacional. Wang Yi subrayó que China y Venezuela son "socios estratégicos", y que la confianza y el apoyo mutuos son una tradición histórica en sus relaciones.

El máximo diplomático chino también enfatizó que Venezuela tiene el derecho de desarrollar de manera autónoma una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países. Además, expresó su convicción de que la comunidad internacional entiende y apoya la posición de Venezuela, que se centra en la defensa de sus legítimos derechos e intereses.

La escalada norteamericana

El apoyo de Pekín se materializó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara el "bloqueo total y completo" de barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Esta medida fue vista como una escalada significativa en la campaña de Washington para derrocar al líder socialista Nicolás Maduro. Trump también anunció que el Gobierno venezolano ha sido "designado como una organización terrorista" por Washington.

En respuesta a lo que consideró una "agresión estadounidense en curso" y un "bloqueo ilegal", Venezuela solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. China manifestó su apoyo a esta petición ante la prensa.

Por su parte, el canciller venezolano, Iván Gil, aseguró a Wang Yi que el Gobierno y el pueblo defenderán firmemente la soberanía e independencia del país, y no aceptarán ninguna amenaza de intimidación ni de política de poder. Maduro ha reiterado que, pese a la agresión, Venezuela mantendrá sus exportaciones de petróleo y hará respetar sus derechos en materia de comercio y libre navegabilidad.

Seguí leyendo

Caso Jeffrey Epstein: Bill Gates, complicado por nuevas fotos

Le pidió el divorcio a su esposo por "vago" y a los 2 días él ganó una cifra millonaria en la lotería

El Vaticano confirmó la beatificación de un empresario argentino: ¿de quién se trata?

Presunto asesinato-suicidio: Una conocida periodista deportiva y su esposo, muertos en su casa

Paraguay le abre sus puertas a las tropas norteamericanas

Con 'Streaming' a la cabeza, la Real Academia Española incluyó nuevas palabras en su diccionario: conocelas todas

Se cayó Youtube a nivel mundial: qué pasó

Más radares y multas de hasta $ 500 mil: los cuidados que hay que tener para viajar a Brasil en vacaciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le pidio el divorcio a su esposo por vago y a los 2 dias el gano una cifra millonaria en la loteria
Vida caprichosa

Le pidió el divorcio a su esposo por "vago" y a los 2 días él ganó una cifra millonaria en la lotería

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen para llevar adelante la Feria Grinch, en San Juan.
Para aprovechar

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Calor. 
Clima

Verano intenso y sol pleno: así será el tiempo este viernes en San Juan

Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años
Cambio histórico

Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados
Economía Circular

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados