Con 'Streaming' a la cabeza, la Real Academia Española incluyó nuevas palabras en su diccionario: conocelas todas

La Real Academia Española (RAE) ha presentado la versión digital 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE), que incorpora unas 330 nuevas palabras y anticipa los cambios que marcarán la próxima edición impresa, prevista para 2026. Este avance, según explicó la institución, responde a la transformación acelerada del lenguaje impulsada por la tecnología y a la creciente conciencia social en ámbitos como la ecología y la cultura digital.

Entre las nuevas voces que se suman al DLE destacan términos como “turismofobia”, que, en palabras de Elena Zamora, responsable del Instituto de Lexicografía, refleja un fenómeno en auge vinculado a la preocupación ecológica. Junto a este concepto, se han añadido palabras como “crudivorismo”, “crudismo” y “crudívoro”, todas relacionadas con tendencias alimentarias y medioambientales. Zamora precisó que la actualización incluye también expresiones populares como “hacer un simpa” y su equivalente argentino, “hacer un pagadiós”.

El director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, subrayó que ninguna de estas incorporaciones responde a decisiones arbitrarias: “Ninguna de estas novedades es un capricho de los académicos, como algunos insinúan”. Muñoz Machado detalló que el proceso de inclusión de nuevas palabras implica un análisis exhaustivo por parte del Instituto de Lexicografía y la revisión de las Academias americanas, lo que garantiza un procedimiento riguroso y consensuado.

El ámbito digital ha tenido un peso considerable en esta actualización. Se han incorporado términos como “loguearse”, plenamente adaptado a la ortografía española, así como extranjerismos como “gif”, “hashtag”, “mailing” o “streaming”. Además, se han ampliado definiciones en palabras ya existentes, como “etiqueta” y “directo”, para adaptarlas a los usos en redes sociales. El mundo de las artes escénicas y el periodismo también ha aportado novedades, con la inclusión de “microteatro”, “alfombra roja” y “fotonoticia”. Desde el universo de los videojuegos y las artes marciales llegan “comecocos” y “nunchaco”, respectivamente.

Zamora explicó que las propuestas de nuevas palabras provienen tanto de instituciones como de particulares y académicos, y que todas pasan por un proceso interno de análisis y validación lexicográfica. La experta concretó que la versión electrónica del DLE ha incorporado revisiones, ajustes y nuevas entradas, consolidando su papel como obra de referencia para millones de hablantes y profesionales.

La presentación de la nueva versión del DLE se produjo en un contexto marcado por la tensión entre la RAE y el Instituto Cervantes. El director de este último, Luis García Montero, criticó en octubre a Muñoz Machado y, la semana pasada, lo acusó de intentar imponer a Panamá como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). Muñoz Machado evitó responder directamente a las acusaciones, pero aclaró el estado del proceso: “El Congreso de Panamá ha cumplido su primera etapa, que es que las Academias han acordado el lugar de celebración. Falta que el gobierno de Panamá se ponga de acuerdo con el gobierno Español. Quedan pasos, pero sí, lo normal es que acabe celebrándose en Panamá”. Si se cumplen los plazos previstos, el evento tendrá lugar en 2028.

FUENTE: Infobae