Europa, un auténtico horno con la nueva ola de calor: temperaturas de 43 grados y temor a incendios

Una ola de calor afectaba partes de Europa este lunes, elevando las temperaturas hasta 43 grados Celsius en el sur de Francia e incrementando los riesgos de incendios forestales en la región vinícola, Bulgaria sufrió incendios en su frontera sur, Hungría experimentó temperaturas récord el fin de semana e incendios provocaron evacuaciones en el noroeste de Turquía.

Los científicos dicen que Europa se está convirtiendo en el continente que se calienta más rápidamente en el mundo.

Según Carbon Brief, con sede en el Reino Unido, se predice que 2025 será el segundo o tercer año más cálido registrado. Las temperaturas terrestres de Europa han aumentado aproximadamente 2,3 °C por encima de los niveles preindustriales, casi el doble de la tasa global, intensificando las olas de calor, informa el servicio climático Copernicus de la UE.

Los datos de la UE muestran que el área quemada en todo el continente ya está muy por encima del promedio a largo plazo este verano, con grandes brotes en España, Portugal e incendios mortales en Grecia desde finales de junio.

Francia en alerta máxima: "Esto no es normal"

El lunes, la autoridad meteorológica nacional de Francia, Météo-France, colocó a 12 departamentos en alerta roja, la advertencia de calor más alta del país, anticipando un calor excepcional que se extiende desde la costa atlántica hasta las llanuras mediterráneas. Otros 41 departamentos estaban bajo alertas naranjas de nivel inferior, al igual que el microestado vecino de Andorra, entre Francia y España.

“No se dejen engañar, esto no es ‘normal, es verano’. No es normal, es una pesadilla”, afirmó el climatólogo agrícola Serge Zaka a BFMTV desde Montauban en el departamento de Tarn-et-Garonne de Francia, donde el calor abrasador presionó implacablemente durante todo el día.

Imágenes en las redes sociales mostraron calles cerradas en Valence, residentes protegiendo ventanas con papel de aluminio para reflejar la luz y turistas apiñados bajo sombrillas a lo largo del Garona en Toulouse. En todo el sur, las terrazas de los cafés estaban vacías mientras la gente buscaba rincones más frescos en interiores.

En el departamento de Aude en Francia, un mosaico de viñedos y matorrales mediterráneos, cientos de bomberos permanecieron en la región vinícola vigilando los bordes de un incendio masivo y mortal que quemó 16.000 hectáreas la semana pasada. Las autoridades dicen que el incendio está bajo control, pero advierten que tardará semanas en extinguirse completamente, con puntos calientes aún humeantes y en riesgo de reavivarse.

La alerta roja en Francia se ha emitido solo ocho veces desde que se creó en 2004 después de un verano mortal el año anterior. Está reservada para calor extremo y prolongado con grandes riesgos para la salud y el potencial de interrumpir la vida diaria. La designación otorga a los funcionarios locales poderes para cancelar eventos al aire libre, cerrar lugares públicos y alterar los horarios escolares o de campamentos de verano.

La ola de calor, la segunda del verano en Francia, comenzó el viernes y se espera que dure toda la semana, extendiéndose hasta el fin de semana festivo del 15 de agosto. Ya se está desplazando hacia el norte, con 38 °C pronosticados en la región de Centre-Val de Loire y hasta 34 °C en París.

Al otro lado del Canal de la Mancha, la Oficina Meteorológica del Reino Unido espera que la cuarta ola de calor del verano en el país alcance su punto máximo alrededor de 33 °C en Londres el martes. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido emitió una alerta amarilla de salud para adultos mayores y personas con condiciones médicas.

Alertas de máximo peligro de incendio en Bulgaria

En Bulgaria, se esperaba que las temperaturas superaran los 40 °C (104 °F) el lunes en el pico del día, con alertas de máximo peligro de incendio en vigor.

Se han reportado casi 200 incendios; la mayoría han sido controlados, localizados y extinguidos, pero la situación sigue siendo “muy desafiante”, dijo Alexander Dzhartov, jefe de la unidad nacional de seguridad contra incendios. Tres incendios importantes continúan a lo largo de las fronteras con Grecia y Turquía, incluido uno cerca de Strumyani que se reavivó después de tres semanas.

Más de 100 bomberos y personal de emergencia están combatiendo las llamas en terrenos escarpados inaccesibles para vehículos, apoyados por helicópteros del ejército y dos aviones suecos.

Evacuaciones en Turquía

En Turquía, un incendio forestal alimentado por altas temperaturas y fuertes vientos obligó a las autoridades a evacuar casas de vacaciones y un campus universitario y a suspender el tráfico marítimo en el noroeste del país.

El incendio estalló en un campo agrícola en la provincia de Canakkale y se extendió a los bosques circundantes, solo dos días después de que los equipos de bomberos contuvieran un incendio similar en el área. El gobernador de Canakkale, Omer Toraman, dijo que el estrecho de los Dardanelos, la vía fluvial estrecha que conecta el mar Egeo con el mar de Mármara, fue cerrado para permitir que los aviones y helicópteros de extinción de incendios operen de manera segura.

Hungría registra calor récord

El domingo trajo un nuevo récord nacional de 39,9 °C en el sureste, rompiendo un récord establecido en 1948. Budapest también registró un récord de ciudad con 38,7 °C.

Las autoridades impusieron una prohibición de incendios a nivel nacional en medio de un calor extremo y sequía.

FUENTE: Clarín