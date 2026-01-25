domingo 25 de enero 2026

Impactante

En Brasil, un rayo cayó sobre militantes de Bolsonaro y registraron decenas de heridos

Pese a las condiciones climáticas adversas, miles de personas se sumaron a la protesta, muchas de ellas vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña. Testigos relataron escenas de confusión tras la caída del rayo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
brasil

Una manifestación en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro terminó con decenas de heridos este domingo en Brasil, cuando un rayo cayó sobre los manifestantes que se concentraban en una plaza de la capital. El episodio ocurrió en un contexto de lluvias intensas y obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Según informaron fuentes oficiales, el impacto del rayo se produjo en las inmediaciones de la Plaza do Cruzeiro, donde estaba previsto el cierre de la marcha convocada para exigir la liberación del exmandatario, condenado por golpismo. El Cuerpo de Bomberos reportó un número aún no confirmado de heridos, estimado entre 15 y 34 personas, varias de las cuales debieron ser trasladadas a hospitales, algunas en estado grave.

La movilización fue impulsada por el diputado Nikolas Ferreira, una de las figuras más visibles de la extrema derecha brasileña, y formó parte de la etapa final de una caminata que comenzó el lunes anterior en Paracatu, en el estado de Minas Gerais. El legislador aseguró haber recorrido 240 kilómetros a pie hasta llegar a la capital federal, acompañado por seguidores del expresidente.

Pese a las condiciones climáticas adversas, miles de personas se sumaron a la protesta, muchas de ellas vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña. Testigos relataron escenas de confusión tras la caída del rayo. “Todo el mundo cayó al suelo y empezó a correr. No entendíamos qué había pasado hasta que nos ayudamos entre nosotros”, contó el comerciante Alfredo Santana.

Las protestas en Brasil

Los manifestantes reclamaban la libertad de Bolsonaro, condenado el 11 de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por liderar un complot para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras agotarse las apelaciones, la Justicia ordenó la ejecución de la pena, que actualmente cumple en un complejo penitenciario de Brasilia.

La defensa del ex jefe de Estado solicitó en reiteradas oportunidades el otorgamiento de prisión domiciliaria por motivos de salud, pero hasta el momento el Supremo Tribunal Federal rechazó todos los planteos.

