Elecciones en Colombia: habrá balotaje entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda

Las elecciones presidenciales de Colombia tendrán una segunda vuelta para definir al ganador entre el senador Iván Cepeda y el representante del movimiento Defensores de Patria Abelardo de la Espriella.

Elecciones en Colombia/Perfil Iván Cepeda, entre la memoria y el poder: el candidato que quiere profundizar el cambio en Colombia

Elecciones en Colombia/Perfil El "Tigre" Abelardo de la Espriella, el experimento político colombiano de una derecha sin complejos

La Registraduría confirmó que los dos postulantes competirán en el balotaje el próximo 21 de junio para definir al sucesor de Gustavo Petro, ya que ninguno alcanzó más del 50 por ciento de los votos para ganar en primera vuelta.

Según el Boletín 18 del preconteo de los comicios, expuesto a las 17.35 hora Colombia, Abelardo de la Espriella contaba con el 43,74 %, Iván Cepeda con el 40,90% y la uribista Paloma Valencia con el 6,91%. En ese momento, las mesas informadas fueron del 98,27%.

Las mesas de votación para elegir al próximo presidente de Colombia cerraron este domingo a las 16:00 hora local, luego de ocho horas de participación de millones de colombianos en el territorio del país sudamericano y también en 67 naciones donde la Registraduría dispuso puntos para el sufragio desde el pasado día 25.

Según las autoridades, la votación se desarrolló con normalidad durante una jornada marcada por el Plan Democracia, un operativo de seguridad coordinado por el Ministerio de Defensa y que involucró a más de 400.000 hombres de las diferentes fuerzas para garantizar la seguridad.

Los comicios estuvieron acompañados por 26 organizaciones y misiones internacionales, con 1.500 observadores que buscan garantizar la transparencia de la jornada electoral en los más de 13.000 puestos de votación habilitados.

Tras el cierre de las mesas comenzó el conteo manual de los votos, cuya marcha fue informada de manera parcial por la Registraduría hasta que se confirmó el balotaje.