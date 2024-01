El tuit sexual que publicó Elon Musk luego del discurso de Milei en Davos

La viralización de su meme no pasó desapercibida para el magnate. En consecuencia, unos minutos después, Musk se hizo eco del furor que había causado y escribió en otro tuit: “Algunas publicaciones son realmente exitosas”.

Esta no se trata de la primera vez que el dueño de X —ex Twitter—, se muestra de acuerdo con las ideas planteadas por Javier Milei: desde su asunción al gobierno el pasado 10 de diciembre, el hombre más rico del mundo viene siguiendo de cerca sus pasos. En el marco de Foro que se lleva adelante en Davos por estos días, Musk acentuó las coincidencias con él.

Durante la madrugada, quien encabeza los rankings de riqueza de Forbes y Bloomberg compartió el discurso entero del Presidente, con el audio de la traducción en simultáneo al idioma inglés, es decir, como lo escucharon buena parte de los asistentes. Tanto él como mucho del mundo libertario estadounidense y global tomaron nota del discurso en el que el libertario denunció que “occidente está en peligro

” y en el que se despidió, rugiendo, con su tradicional “viva la libertad carajo”.

“Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos”, comentó Musk a la par del video.

Este miércoles, mientras las reacciones al discurso de Milei rebotaban en España, Latinoamérica y todo el entorno de redes sociales asociado, a grandes rasgos, a la llamada Alt rigt global, Musk admitía su encanto por los contenidos asociados al presidente argentino.

Por ejemplo, cuando mostró su acuerdo con el tuit de una usuaria angloparlante que bromeaba con no poder parar de poner “like” en cada cosa que mencionaba a Milei.

El elogio de uno del hombre más rico del mundo no pasó desapercibido para Milei, que respondió al tuit de Musk con un “muchas gracias...!!!” (thank you very much...!!!).