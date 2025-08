"El tiempo se agota": el dramático video de un rehén israelí cavando su propia tumba

Durante el video, David mostró un calendario en el que registra lo que consume diariamente, detallando que alterna entre lentejas y frijoles, con intervalos de entre uno y tres días sin alimento. Según testimonios de ex-rehenes que lograron salir de Gaza, los videos difundidos por las milicias palestinas suelen estar guionados; no obstante, han confirmado privaciones de alimento y episodios de agresiones físicas y psicológicas durante su cautiverio.

En una de las escenas, David expresó: “Esta es para dos días, para mantenerme con vida”, comiendo directamente de una lata de legumbres. Dirigiéndose directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró: “Siento que he sido abandonado. Como primer ministro de mi Gobierno tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros”. Insistió en que en Israel existe una convicción de que las autoridades deben velar por quienes están encarcelados por el enemigo, y expresó su sentimiento de abandono: “Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira”.

El caso de Evyatar David no es aislado. El jueves por la noche, la Yihad Islámica Palestina también publicó imágenes del rehén Rom Braslavski, de 21 años, que muestra signos evidentes de desnutrición y suplica a las autoridades israelíes que permitan la entrada de alimentos a Gaza.

Hasta el momento, de las 251 personas secuestradas el 7 de octubre, 49 permanecen cautivas en Gaza; de ellas, 27 se presume han muerto, según datos del ejército israelí.

Las publicaciones de videos de rehenes se producen en momentos de estancamiento en las negociaciones de alto el fuego en la Franja de Gaza. El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, se encuentra en Israel conversando con familiares y manifestantes, quienes han instalado un campamento de protesta con alambre de púas reclamando el retorno de los secuestrados. Witkoff aseguró a las familias que “la meta es terminar la guerra, no expandirla”, y añadió que el Gobierno estadounidense ahora respalda un acuerdo integral para la liberación de los rehenes y una tregua prolongada, descartando acercamientos fragmentados.