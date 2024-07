Horas después, el sujeto contó que entró por un lado del río, pero, por lo complicado de la corriente y lo estrecho de los canales, no logró salir.

Tras ponerse a salvo en la alcantarilla, pasaron tres días para que sus gritos de auxilio pudieran ser escuchados por vecinos de la zona.

El hombre, que se identificó como Alejandro, fue evaluado por paramédicos del cuerpo de emergencias para determinar su condición física. Autoridades locales investigan lo ocurrido.

La grabación del rescate se viralizó en las redes sociales y superó los 4 millones de reproducciones.

Video del hombre atrapado en las alcantarillas:

El impactante video del rescate de un hombre que pasó tres días atrapado en una alcantarilla pic.twitter.com/mesaJIvg98 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 4, 2024

Muchos cibernautas argentinos no tuvieron piedad con el pobre Alejandro y dejaron comentarios sumamente crueles, la mayoría relacionados con el fútbol: “El que se gastó toda la guita para ver a México en la Copa América y lo espera la mujer en la casa”; “Este se metió ahí cuando los eliminaron de la copa América”; “Grupo B copa América. En nombre de la alcantarilla”; “Es el Mario Bros mexicano”; “Ahora con su historia le van a hacer una serie en Netflix”; “¿Qué tal y abren y no hay nadie? Mejor no abrir”; “Aplicó la de ‘¡así en la tierra como en el infierno!’”; “Otro viajero del tiempo”; “Es el maestro Splinter de las Tortugas Ninjas”; “Es el Timmy O’Toole de ‘Los Simpson’”.

