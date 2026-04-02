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Mercados

El anuncio de Trump sobre ataques "más fuertes" contra Irán arrastró a las bolsas, aumentó el petróleo, y disparó el Riesgo País de Argentina

Las palabras de Trump llevaron el barril de bren 7% más caro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de que Donald Trump haya amenazado con golpear “extremadamente fuerte” a Irán, los mercados internacionales tomaron esos dichos y arrojaron resultados negativos en la jornada financiera. “Vamos a golpearlos extremadamente fuerte en las próximas dos o tres semanas. Vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, donde pertenecen”, afirmó el presidente de Estados Unidos.

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Los tres principales índices de la Bolsa de Wall Street cotizan con pérdidas: el Dow Jones cede 0,3%, seguido del indicador tecnológco Nasdaq (-0,1%) y el S&P 500, que registra la misma pérdida en su valor por acción.

Sus dichos generaron revuelo en las cotizaciones del petróleo. Por primera vez desde que Estados Unidos junto a Israel bombardearon Irán, el precio del WTI superó los US$113, subiendo un 13% en el día. El Bren también registró un alza del 7% y cotiza a US$108 por barril.

Con respecto a las acciones argentinas, las mismas operan con resultados mixtos en Nuea York.

Los principales ADRs obtienen ganancias de hasta 3,3% de la mano deTransportadora de Gas del Sur, seguido por Globant (2,4%) e YPF (1,9%); a contramano lidera Supervielle (-2,1%), Galicia (-2%) y Ternium (-1,7%).

Los bonos en dólares ganan terreno y avanzan en todas sus especies, aunque el riesgo país sube 2,5% hasta los 627 puntos (15 puntos mpas que ayer).

El mercado local no registra operaciones dado el feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

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