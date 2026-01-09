viernes 9 de enero 2026

Comunicado

Donald Trump anunció la cancelación de una segunda ola de ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos

El mandatario norteamericano valoró como positivas las acciones tomadas hasta ahora por Delcy Rodríguez para avanzar en una transición hacia la democracia del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de un posible segundo ataque contra Venezuela tras la liberación de un gran número de presos políticos por parte del gobierno venezolano. Según el mandatario, este acto representa un “gesto muy importante e inteligente” en el marco de la “búsqueda de la paz”. En su declaración, Trump destacó la cooperación entre Estados Unidos y Venezuela en la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas, la cual describió como “mucho mayor, mejor y más moderna”.

El presidente aseguró que, gracias a esta colaboración, la segunda ola de ataques, que había sido planificada con anterioridad, fue considerada innecesaria y, por tanto, cancelada. No obstante, Trump advirtió que todos los barcos estadounidenses permanecerán en sus posiciones como medida de seguridad. En el mismo mensaje, el jefe de Estado precisó que grandes empresas petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares en Venezuela e informó que se reunirá con los representantes de estas compañías en la Casa Blanca.

El titular de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, aseguró que el régimen decidió la liberación de algunos de los cientos de presos políticos que se encuentran en cárceles del país.

En un discurso, Rodríguez anunció: “El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”.

“Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, agregó.

La decisión se produce cinco días después de la operación estadounidense en Caracas que culminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo.

La organización venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos, Foro Penal, ha contabilizado al menos 863 personas encarceladas o perseguidas por razones políticas. Su director, Alfredo Romero, reclamó una amnistía general para todos los detenidos.

“Una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, publicó Romero en su cuenta en X.

La Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora de Venezuela, reclamó que la liberación de todos los presos políticos debe ser acompañada por otras acciones urgentes e inaplazables.

En un comunicado, la coalición señaló: “La liberación de TODOS los presos políticos, el cese de la represión y el desarme de los grupos irregulares que amenazan la convivencia ciudadana son acciones urgentes y de inmediata ejecución, pues dependen únicamente de la orden de quienes son responsables de ellas”.

Trump, afirmó este lunes que el régimen chavista está procediendo al cierre de un centro de torturas en el corazón de Caracas, tras la caída de Maduro. El jefe de la Casa Blanca sostuvo que el chavismo “tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada”, aunque no mencionó directamente el Helicoide.

Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, subrayó. El mandatario estadounidense también relató detalles del operativo que terminó con la captura de Maduro.

Desde la captura de Maduro el pasado fin de semana, distintas voces han advertido sobre la urgencia de medidas concretas, como la liberación de todos los presos políticos en el país, para restaurar la confianza social y política.

