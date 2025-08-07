De ojotas, se coló en una maratón, llegó a la meta, ganó una medalla y cuando explicó el motivo se volvió viral

Ante el maravilloso mundo de los virales uno puede pensar que lo ha visto todo, pero luego aparecen estas historias que la verdad no dejan de sorprender. Todo sucedió en el norte de Brasil, mientras se realizaba una maratón en la vía pública, un personaje sobresalió del resto. No fue por haber hecho la carrera completa, sino por las condiciones y el estado en el que estaba. De ojotas y ebrio, hizo los 8 kilómetros sin ningún esfuerzo.

Sucedió en el pueblo de Garrafão do Norte, en el estado de Pará, al norte de Brasil. Allí el pasado 27 de julio un gimnasio local llevó a cabo una maratón de la que participaron ciudadanos locales. Todos identificados con un mismo color, indumentaria que había proporcionado la organización. Hasta ahí, todo normal, hasta que apareció un hombre que luego fue identificado como Isaac Izaque.

En las imágenes que se viralizaron se ve claramente como el hombre aparece en la línea de largada y comienza a correr a la par de los deportistas, con la particularidad de hacerlo en bermuda y ojotas.

Según contó en un video difundido por amigos, el sujeto se encontraba bebiendo como solía hacerlo habitualmente, cuando notó el movimiento previo al inicio de la competencia. “Vi esa multitud y pensé: ‘Voy a correr para quitarme la resaca’”, confesó con total sinceridad.

Sin inscripción, sin preparación y sin indumentaria deportiva adecuada, el ahora apodado “corredor de las ojotas” se sumó a la carrera, corrió los 8 kilómetros y llegó a la meta. Para sorpresa de todos, superó incluso a varios corredores que llevaban meses entrenando. Y como si fuera poco, recibió una medalla por su participación.

El hecho, que podría haber quedado en una simple anécdota humorística, fue más allá. La historia sensibilizó a los vecinos, organizadores y autoridades del municipio, que decidieron apoyarlo. Desde el Ayuntamiento de Garrafão do Norte emitieron un comunicado destacando que lo que comenzó como “una escena inusual” se transformó en “un ejemplo de superación para todo Brasil”.

“Nos alegra esta historia y animamos a que este momento marque el inicio de un nuevo ciclo transformador y hermoso en su vida”, expresaron los organizadores, que también ofrecieron asistencia profesional para su tratamiento y recuperación.

Una vida nueva

En pocos días, Isaque dejó el alcohol y comenzó a entrenar en serio. Ahora, en lugar de caminar tambaleante por las calles del pueblo, se lo ve correr con zapatillas, sobrio y concentrado. También abrió una cuenta en Instagram donde comparte sus avances, rutinas y el apoyo que recibe: ya suma más de 233 mil seguidores.

“Me estoy liberando de las drogas y el alcohol. Estoy buscando alimentarme mejor, dormir, descansar y tener una rutina saludable. Mi objetivo es cuidar mi cuerpo y ser un gran corredor”, escribió en una de sus publicaciones.

Gracias a la visibilidad alcanzada, Isaque comenzó a recibir atención médica, psicológica y nutricional. Su historia dejó de ser una curiosidad viral y se convirtió en un caso concreto de cómo una decisión inesperada puede abrir las puertas a una vida completamente nueva.

El “maratonista de ojotas” ya no es solo una anécdota graciosa: es la prueba de que incluso en medio del caos o el error, puede haber una chispa de transformación. Desde la resaca hasta la pista, su historia corre por todo Brasil dejando un mensaje de esperanza, perseverancia y, por qué no, humor.

(Con información de El Sol)