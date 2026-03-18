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Alarma

Cuba en crisis: después del apagón total, terremoto en la madrugada

Cuba vive horas desesperantes, tras la caída total del sistema eléctrico nacional, y un fuerte temblor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Después de soportar el sexto apagón total en algo más de un año durante la noche del lunes, Cuba despertó en la madrugada de este martes con un terremoto de magnitud 6, percibido en las provincias de Guantánamo y de Santiago de Cuba, que coincidió con un apagón absoluto que dejó a la mayor parte de su territorio sin suministro eléctrico, telefonía e internet.

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El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas cubano (CENAIS) informó de un temblor con epicentro en el mar, perceptible a las 00.28 hora local, "a una profundidad de 20 kilómetros, con una magnitud de 6,0 y situado 37 kilómetros al sureste de Imías, provincia de Guantánamo".

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El boletín de CENAIS señala que el temblor se sintió también, además de en Guantánamo, en la provincia de Santiago de Cuba.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, reportó dos temblores, uno de 5,8 a las 00.28 horas, a 11,6 km de profundidad, y otro de 4,7 dieciséis minutos después, a 10 km.

El Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC), por su parte, habla de un terremoto de 5,8 y de otro posterior de 4,1.

Sexto apagón nacional en un año

Una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba, cuyas causas aún se investigan, dejó este lunes a más de nueve millones de personas sin corriente en el sexto apagón nacional en año y medio en Cuba.

El Ministerio de Energía y Minas publicó en la red social X que se produjo una “desconexión total” del sistema eléctrico del país y aseguró que investigaba la situación, señalando que no hubo fallas en las unidades que estaban operando cuando colapsó la red.

Lázaro Guerra, director de electricidad del ministerio, declaró la noche del lunes a los medios estatales que se trabaja para reiniciar varias centrales termoeléctricas, las cuales son fundamentales para restablecer el servicio.

“Hay que hacerlo de manera pausada para que no se retroceda”, señaló. “Porque los sistemas, cuando son muy débiles, son más susceptibles a que pueda haber caídas”.

Antes de esta nueva "desconexión total" la situación ya era crítica en la isla, con apagones de unas 15 horas diarias en La Habana y periodos continuos sin corriente de hasta dos días en las provincias.

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