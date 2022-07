Anitta se la juega, y ofrece a Lula todas sus redes sociales

Brasil-policia-bolsonarista-asesina-a-partidario-de-Lula-1024x576.jpeg Marcelo Arruda, dirigente del PT asesinado por un policía bolsonarista

La escena fue tremenda. Arruda, en su propio cumpleaños fue asesinado por el policía bolsonarista Jorge Guaranho que se coló en el festejo al grito de “Bolsonaro presidente, hijos de puta". El uniformado que asesinó a Arruda también murió a balazos en el mismo salón de fiestas, en Foz de Iguazú.

Asesinato-de-Marcelo-Arruda-696x386.jpg El velorio de Marcelo Arruda, dirigente del PT asesinado por un policía bolsonarista

"La postura extremadamente agresiva y antidemocrática de esa gente no me deja otra opción. No soy petista y nunca fui. Pero este año estoy con Lula", posteó Anitta en su cuenta de Twitter, que cuenta con casi 20 millones de seguidores.

Además de su posteo, le ofreció al ex presidente todas sus redes sociales para la campaña. Entre ellas su Instagram, que cuenta con la friolera de 62 millones de seguidores.

"A partir de este momento soy Lulalá primer turno. Y lucharé por alguien nuevo en la política presidencial brasileña en las próximas elecciones (de 2026)", escribió.

Lula, más rápido que ligero, compartió el posteo con un mensaje: "Vamos juntos envolver o Brasil!". El posteo, que traducido significa “Vamos a incluir Brasil juntos”, es un juego de palabras en alusión al super hit de Anitta “Envolver”, que se convirtió en la canción más escuchada en Spotify por todo mundo.

Anitta también hizo referencia a la prisión que sufrió Lula Da Silva, por obra del juez Moro, que terminó siendo ministro de “Voldemort”, como llama la artista a Jair Bolsonaro: “Y para los soldados de Voldemort que vinieron a decir ‘vas a defender al ex convicto’. ¿Así que eres un exconvicto? Entonces sí, porque los expresos también son personas y una de mis creencias políticas es que el sistema penitenciario brasileño brinda a los presos oportunidades para aprender cosas nuevas”, señaló.