AMLO enfrenta a Estados Unidos ante otra Cumbre de las Américas: ¿Qué hará Argentina?

Andrés Manuel López Obrador no asistirá a la Cumbre de las Américas si no se invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela

AMLO confirmó que no asistirá a la Cumbre por la decisión de EEUU, el organizador, de dejar afuera del encuentro a Venezuela, Cuba y Nicaragua, países a los que considera “dictaduras”.

El presidente mexicano adelantó que sólo enviará a un representante, a una cumbre que es cita obligada para presidentes.

“No es que no quiera. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no; la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso?”, declaró el mexicano.

“¿Quiénes somos nosotros para llamar ‘matones, torturadores, represores’ a unos y no a otros? Si aquí ya nos consideramos jueces supremos, ¿nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho?”, argumentó. “¿Quiénes somos nosotros para llamar ‘matones, torturadores, represores’ a unos y no a otros? Si aquí ya nos consideramos jueces supremos, ¿nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho?”, argumentó.

“¿Por qué no nos vamos a hablar? ¿Por qué vamos a excluir? Por eso he dicho que nadie excluya a nadie. Vamos a buscar la unidad. Nos conviene la unidad. Para eso es la política, para eso es la diplomacia”, sentenció.

Y confesó que “ya me habían hablado otros presidentes, ya me habían dicho que no están contentos”.

Entre esos presidentes está Luis Arce. El presidente boliviano seguirá el camino de AMLO y no asistirá a la cumbre, sólo enviará a un funcionario en su nombre.

Los países que pueden llegar a cuestionar de manera contundente la actitud norteamericana sumarían 14, casi la mitad de los estados continentales.

El rechazo a la decisión que había anunciado el 2 de mayo el subsecretario de Estado para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, advirtiendo que no invitarían a países que “no respeten la carta democrática”, y nombrando a Cuba, Venezuela y Nicaragua, llevó a la Casa Blanca a tratar de matizar la situación con la aclaración de que “aún las cartas de invitación no fueron enviadas”.

La Cumbre de las Américas

El encuentro nace como institución tras la caída de la URSS, y tiene la forma de un clásico invento norteamericano para alinear al continente detrás de sus políticas económicas y políticas a nivel global.

La primera se desarrolló en 1994, época de “relaciones carnales” entre muchos países del cono sur y EEUU, con presidencias como las de Carlos Menem en Argentina, Carlos Salinas de Gortari en México, o Alberto Fujimori en Perú. Eran tiempos del Consenso de Washington, y el neoliberalismo como terminal de lo que llamó el politólogo norteamericano- japonés Francis Fukuyama, “el fin de la historia”.

Sólo un par de hitos fuera de orden se contaron en todo este tiempo, por lo que la decisión de AMLO se hace notar mucho más.

El primero fue en 2001, cuando ya en escena Hugo Chávez en el gobierno venezolano, firmó el acta “en rebeldía”, anunciando lo que sería la segunda anomalía.

Esta se dio en Argentina, en 2005, cuando EEUU asistió decidido a que se firmara la Alianza de Libre Comercio de las Américas, el ALCA.

Con Néstor Kirchner y Hugo Chávez actuando en tándem, el ALCA quedó sentenciado en las costas marplatenses e hizo historia la frase del bolivariano: “ALCA, ALCA, al carajo!”

La posición argentina

Nuestro país no incurriría el faltazo presidencial, pero desde la presidencia pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) cuestionó la exclusión de los tres países en cuestión.

celac.jpg La CELAC quiere a toda Latinoamerica en la Cumbre de las Américas que se desarrollará en Los Ángeles.

En el twitter de la cuenta oficial del organismo se posteó: “Exhortamos a los organizadores de la Cumbre a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas”.

En su gira europea, Alberto Fernández dijo que "tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero pido lo mismo que pidió López Obrador".