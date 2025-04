Adiós Francisco: los diarios del mundo reflejaron el fallecimiento del Papa

image.png

Por su parte, el diario económico Il Sole 24 Ore lo definió como “el pontífice que entendió el lenguaje del mundo y de la economía social”.

image.png

Desde España, El País publicó: “Muere el papa Francisco, un vendaval social y reformador en la Iglesia”, subrayando su impacto político y humano dentro y fuera del Vaticano.

image.png

El Mundo, también español, lo llamó directamente “El Papa de los pobres”, destacando su énfasis en la inclusión y la austeridad.

image.png

En Francia, Le Monde apuntó: “François, premier pape non européen depuis des siècles” (“Francisco, el primer papa no europeo en siglos”), y señaló la dualidad de su papado: para algunos un reformista audaz, para otros, demasiado tolerante con el cambio.

image.png

En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung encabezó con: “Papst Franziskus ist tot – ein Papst der Widersprüche” (“Murió el papa Francisco – un papa de las contradicciones”), en alusión a su complejo equilibrio entre tradición y renovación.

image.png

Del otro lado del Atlántico, The New York Times puso en tapa: “He championed the marginalized and clashed with traditionalists” (“Defendió a los marginados y chocó con los tradicionalistas”), mientras que The Washington Post escribió: “His openness transformed the papacy – but few doctrines changed” (“Su apertura transformó el papado, aunque cambió pocas doctrinas”).

image.png

Desde Reino Unido, The Guardian destacó: “Francis dies: a pope who listened” (“Francisco muere: un papa que supo escuchar”), poniendo el foco en su capacidad de diálogo y empatía.

image.png

La BBC, en tanto, lo despidió con una síntesis clara: “Muere el papa Francisco, el primer latinoamericano en liderar la Iglesia católica”.

image.png

En América Latina, O Globo de Brasil tituló: “Morre o Papa Francisco, o reformador da Igreja Católica”, mientras que El País de Uruguay expresó: “Muere Francisco, el papa que buscó acercar la Iglesia a los más pobres”.

image.png

La muerte de Francisco marca el cierre de un papado que combinó gestos de humildad, reformas internas y tensiones con sectores conservadores. Su figura dejó una huella indeleble tanto en la Iglesia como en la política internacional.

FUENTE: Crónica