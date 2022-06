El drama de un sanjuanino que se fue a Bariloche por trabajo, lo estafaron y se quedó en la calle

El pasado 27 de mayo, Jorge Oropel partió rumbo a Bariloche en busca de un futuro mejor. No por que en San Juan no tuviera trabajo , ni por que le estuviera yendo mal. Si no que la propuesta que le había hecho llegar un colega "era tentadora" y muy difícil de rechazar.

"Un ex compañero de trabajo me comentó de la oferta laboral. El estuvo trabajando un tiempo allá y se vino por motivos personales. Me puso en contacto con el "patrón", quien me ofreció pagarme $7.000 pesos por día por desempeñarme como oficial, me ofreció un lugar donde vivir y comida. Yo sólo tenía que pagarme el pasaje hasta Bariloche", relató Jorge a Tiempo de San Juan.

Así fue que tomó la decisión de dejar el departamento que alquilaba y, con el poco dinero que tenía ahorrado, comprar los pasajes para partir hacia el Sur del país.

"Cuando llegue a Bariloche, el hombre con el que me había contactado me fue a buscar a la terminal y me llevó hasta un lugar donde me junté con otras personas que estaban en la misma situación que yo. En total éramos seis. Empecé a trabajar normalmente. Eran ocho horas de trabajo en las que no descansábamos casi nada, pero bueno por el dinero que me habían prometido me parecía bien", agregó el trabajador.

A los pocos días, Jorge comenzó a relacionarse con gente del lugar y ahí comenzó a notar que algo no estaba bien. "Cuando hablaba con las personas y les contaba donde estaba trabajando, todos me hablaban mal del patrón y ahí empezaron a hacerme ruidos algunas cosas. Empecé a hablar más con mis compañeros de trabajo y me dijeron que no pagaban los $7 mil por día que prometían, sino que eran $2.500 y que, como si fuera poco, te descontaban $8.000 quincenales por comida y hospedaje", aseguró Jorge.

Disconforme con la situación, Jorge decidió escapar del lugar y volver a San Juan. "Cuando me quise venir me di cuenta que hasta me habían robado la ropa y con la plata que tenía no me alcanzaba para volver. De todos modos, agarré las dos o tres prendas que me habían quedado, las metí en una bolsa y me fui hasta la terminal de Bariloche. Allí encontré a una mujer que trabajaba en la terminal que me ayudó con el dinero que me faltaba para poder comprar el pasaje de regreso", relató.

Jorge llegó a la provincia este lunes y, según aseguró a Tiempo de San Juan, no tiene donde vivir. El departamento que alquilaba ya fue alquilado por otra persona, además me quedé sin trabajo y no tengo dinero ni para comer", agregó.

"Lo que necesito es un trabajo para poder volver a empezar. Quienes quieran ayudarme pueden comunicarse al 2945913413", finalizó.