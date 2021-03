Estudiantes universitarios y preuniversitarios pegan el grito en el cielo por la presencialidad

Tras la decisión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan de establecer los parámetros de la presencialidad en los colegios preuniversitarios, los estudiantes de esas instituciones se mostraron en desacuerdo con la modalidad con la que regresarán a las aulas y por ello se manifestaron en las puertas del Rectorado, este miércoles por la mañana.

Los alumnos del Colegio Central Universitario, Industrial y Escuela de Comercio reclamaron mayor presencialidad, ya que para ellos es necesario volver a los establecimientos educativos porque la virtualidad no funcionó el año pasado, según aseguraron. "La educación es un derecho, no un privilegio", expresaron con carteles, al mismo tiempo que consignaron que no quieren perder otro año más, después de un 2020 signado por la pandemia.

En ese contexto, quienes acompañan el reclamo y comparten la misma lógica son los representantes de la Federación Universitaria que aún desconocen de qué manera cursarán las carreras este 2021. Es que si bien se fijaron fechas para la vuelta a las clases, todavía no se saben los detalles oficiales de cuánta presencialidad y cuánta virtualidad habrá en cada una de las unidades académicas.

Emiliano Castro, de la Federación y alumno en la Facultad de Ciencias Exactas, explicó que hay materias que son imposibles de cursar de forma virtual, ya que se requiere la presencia de los estudiantes para los trabajos en laboratorio o bien en los viajes de campo.

"En muchos casos, la virtualidad no es suficiente y es necesario estar presentes", sostuvo.

Tras la movilización de los más chicos, agregó: "Al igual que los pibes de los preuniversitarios, lo que pedimos es mayor presencialidad y lo que no se pueda que se traslade al campo virtual. Pero también con apoyo de la UNSJ, que ha recibido fondos y no ha invertido en mayor conectividad en favor de quienes no la tienen y se quedan afuera. Se podrían haber implementado becas para fortalecer la virtualidad o instalar puntos digitales, pero no se hizo nada".

Respecto al supuesto fracaso de la virtualidad que advierten, Castro detalló que el resultado no fue el esperado ya que hubo problemáticas que no se resolvieron.

"Hubo alumnos sin conectividad que se quedaron afuera, hubo docentes que no colaboraron con la situación y no quisieron tomar exámenes y quienes sí fueron más accesibles sufrieron otras complicaciones", añadió.

Luego de que el Consejo Superior defina cómo se impartirá educación este año, cada Consejo Directivo de las facultades afinará los detalles. "Lo que suponemos es que los primeros años, por tener mayor cantidad de ingresantes, se manejen con mayor virtualidad, mientras que los últimos años -con menos alumnos- sea con mayor presencialidad", señaló.

Una carrera de Exactas, en los últimos años, promedia un total de 15 alumnos por materia. "Con aulas preparadas para 60 estudiantes, tranquilamente se pueden dictar clases. Obviamente, respetando los protocolos sanitarios debido", manifestó.