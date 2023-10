Zapatillas de marca: retiran los precios y algunos comercios sanjuaninos deciden no vender

Los comerciantes comentaron que sus proveedores frenaron los envíos, los precios se retiraron de las vidrieras y siguen el compás del dólar blue o informal. Para cubrirse y no perder stock que no saben si van a poder recuperar, algunos locales han retirado modelos de la venta hasta esperar que el panorama aclare. Otros decidieron seguir vendiendo porque necesitan ingresos para hacer frente a los pagos comprometidos. En definitiva, cada empresario ajusta la decisión a su realidad personal.

En todos los casos se trata de los calzados de marca, importados o que requieren de insumos del exterior para su producción. Cuestan alrededor de 90 dólares aquí, en Europa o en Estados Unidos y con la suba que ha tenido la divisa norteamericana en estos días muestran aumentos de hasta 25% en los comercios de San Juan.

En el local de Cuyo Sneakers, en calle Mendoza y San Luis; hay en exhibición muchos modelos de Adidas y Nike, pero no todos se pueden comprar. Antonio Jiménes, encargado del local, contó que los proveedores le han cancelado los pedidos y admitió que algunos modelos exclusivos de Nike solo están en exhibición. “No están a la venta, y no es especulación, solo cuidar el stock”, dijo. En se local han buscado estrategias para salir a flote al incorporar modelos nacionales y ropa deportiva para suplir el problema que hay con las zapas importadas. Así es que se pueden conseguir modelos nacionales del tipo urbanos, por el equivalente a 40 dólares.

“No hay zapatillas”, dijeron en una de las cadenas sanjuaninas tradicionales del rubro. Su encargado de compras explicó a Tiempo que los proveedores no están mandando los pedidos, pero porque tampoco están consiguiendo los insumos importados que necesitan para fabricar las zapatillas. “Adidas no da abasto para cumplir con las entregas en todo el país, no tiene materiales para hacerlas”, dijo la fuente. La escasez no solo es para las importadas, sino que los calzados incluidos en los acuerdos oficiales de Precios Justos y tienen el valor congelado, también están con faltantes.

Los precios han aumentado del lunes a hoy entre 15% a 25%. Algunos modelos de marcas accesibles como Topper se pueden conseguir desde $28.000 y mantienen algunas ofertas, pero las marcas como Salomon trepan a $90.000 y algunos modelos de Nike, a $120.000. Lamentablemente todos los precios se deben corregir porque si no se puede reponer”, explicó el directivo de un comercio.

image.png

En cuanto a la financiación, la regla es que hay que buscar: algunos locales aún no la han cortado, e incluso ofrecen llevarse un par en tres cuotas sin interés, con algunas tarjetas de crédito bancarias. Data también ofrece 12 cuotas, pero con interés. No obstante, en otros comercios indicaron que ya desaparecieron las cuotas sin interés, y que todos aplican entre un 10% a un 145 en tres cuotas.

Marcelo Quiroga, desde la Cámara de Comerciantes Unidos, comentó que lógicamente con lo sucedido esta semana, hay aumentos de precios en todos los productos. “En todos los productos hay aumentos, y ciertos proveedores también suspendieron ventas por algunos días. Son poquitos casos, porque casi todo el mundo necesita continuar con la cadena de pago y, si suspenden la venta, no entra dinero”, dijo Quiroga.

El comerciante agrego que, en calzado y accesorios deportivos de marca, al igual que en perfumes importados, celulares, los precios se mueven de la mano del dólar blue y esta semana llevan un aumento desde 10 a 20%.