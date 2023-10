Sin precios, ferreterías sanjuaninas anuncian "feriado comercial" antes de las elecciones

Ante la crisis cambiaria actual, un rubro sensible como es el de insumos de la construcción no salió indemne. Las ferreterías de la provincia están vendiendo a cuentagotas y remarcando con precios estimados, o “preventivos”, ya que sus proveedores no les mandan listas de precios, ni productos.

Así lo dijo el presidente de la Cámara de Ferreteros, Juan Janavel, quien indicó que “tres o cuatro días antes de la elección se viene una especie de feriado comercial. Los locales no venderán argumentando que están de balance o que han adelantado vacaciones de empleados”.

El referente admitió que hoy por hoy en el sector “se está vendiendo lo justo y necesario, porque los proveedores de Buenos Aires están poniendo topes o límites de compra”, y no están informando a qué precio llegarán los productos después. “No hay precios, nadie sabe a ciencia cierta a cuánto va a terminar el precio del dólar blue ni del oficial. Por eso los proveedores están mandando con límites de envíos”, dijo Janavel.

La decisión de parar la actividad de venta la están planeando los locales más grandes que son los que venden insumos a las constructoras o a los municipios. Ese grupo está recibiendo mucho menos volumen de pedidos porque las fábricas no les entregan.

Ante ese panorama no quieren entregar stock porque aducen que los pedidos demoran de 15 a 20 días para llegar, y como las entregas vienen con remito solamente, no saben a qué precios van a tener que pagarlas después, o si podrán recuperar el stock.

En el otro extremo están las ferreterías de barrio, que venden un foco, una canilla, un tarrito de pintura o una manguera. Esas sí siguen vendiendo, y no van a dejar de hacerlo porque deben asumir los gastos fijos y el pago de sueldos.

"Mercadería hay en San Juan, pero los comercios tienen miedo y no saben si vender o no, porque no se sabe qué va a pasar ya que los proveedores están restringiendo los envíos", dijo Juan Janavel, Pte. de la Cámara de Ferreteros.

Escalada de precios

Sin listas de precios, en los locales se están colocando valores “preventivos” a aquellos insumos que deciden vender, con el objetivo de cubrirse. Según la cámara que los agrupa, los precios esta semana se han remarcado entre un 30% y un 40% respecto a la semana pasada. La incertidumbre es total y en el sector señalan que gane el candidato que sea, saben que el escenario va a estar muy complicado hacia fin de año y hasta principios del 2024.