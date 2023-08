Sin precios, poco stock y aumentos que promedian el 20%, la realidad de los ferreteros sanjuaninos

image.png

“La lista de precios se modificaba una vez cada 15 días, luego una vez a la semana, y esta semana en particular, día a día, lo cual hace difícil mantener el precio o calcularlo, porque además la suba no es gradual. El lunes tenías la mercadería a un precio y hoy la tenés 30% más cara en algunos casos”, aseguró Nicolás.

Sumado a esto, debido a la incertidumbre que hay a nivel nacional, varios proveedores han detenido la entrega de mercadería, algunos por especulación, otros porque no tienen manera de ingresarlo al país. Luciano explica que en la ferretería donde desarrolla sus tareas trabajan con multinacionales que no pueden meter mercadería al país. “Los proveedores no están entregando mercadería hace como unos 10 días y no tenemos stock para reponer. Si a eso le sumamos la suba del precio, estamos bastantes complicados”, puntualizó.

En la misma sintonía opinó Diego, quien remarcó que algunos de los proveedores que trabajan con mercadería importada les avisaron que al menos esta semana no iban a estar tomando ni entregando pedidos. “Los proveedores estiman que en una semana se acomodará todo, cuando lo haga el dólar. Si no se acomoda, seguiremos con el mismo panorama de incertidumbre”, dijo.

Dentro de las ferreterías, Nicolás señala que entre los rubros que han sufrido un mayor aumento se encuentran electricidad y cañerías, con subas promedio del 20%, aunque en su caso particular proveedores le han sugerido actualizar los precios hasta un 35%, o incluso las listas nuevas llegaron con un 50% de incremento. Ese fue el caso de los proveedores que manejan precios en pesos, mientras que quienes tienen sus costos atados al dólar, actualizaron a la par de la devaluación.

Una particularidad que se da actualmente que los consultados destacaron, es la actitud de los clientes. En el pasado, ante subas o incertidumbre, la relación de los trabajadores con los clientes era bastante compleja, debido a los reclamos; pero en esta oportunidad, resaltaron que la mayoría entienden, preguntan y hasta compran sin discutir los precios. “Esto es nuevo porque en otras ocasiones de devaluaciones se quejaban más”, aseguró Diego.

Sobre qué esperar para el futuro, coincidieron en que, si bien la situación es complicada, esperan que se estabilice y puedan volver a vender con certeza en los precios como en el abastecimiento. De lo contrario, podrían profundizarse los problemas que están registrando. “La situación es complicada, pero entiendo que al subir el tipo de cambio las empresas no deberían tener problemas con un dólar más barato o más caro. Estimamos que el contexto no es bueno y el panorama es complicado, porque nuestros clientes siguen demandando, pero no hay reposición de mercadería. Eso es lo tedioso de toda la situación”, finalizó Luciano.