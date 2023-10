En San Juan, remarcaciones de alimentos y proveedores con entregas restringidas

Por otra parte, los proveedores no están mandando mercadería, es la queja generalizada. En una cadena que opera en la provincia graficaron que mientras días anteriores tenían 12 camiones diarios para descargar, ayer solo llegó uno. “Los frenaron en la ruta, y los hicieron volver”, aseguró el encargado del local.

Ventas restringidas

Ante un panorama complicado, todos los negocios siguen vendiendo normalmente, no han cerrado las puertas ni dado vacaciones, pero sí se han suspendido las ventas especiales o por cantidad. Eso quiere decir que restringen algunos productos por persona y en el sector mayorista, no venden más cupo del que un almacén compra usualmente.

En una cadena de retail explicaron que las remarcaciones de los productores se mueven solo con el dólar oficial, y que el problema "es de abastecimiento, no de precio”. “Por lo menos en el caso nuestro no están habiendo remarcaciones pero fundamentalmente porque el costo de la mercadería, tanto la que exportás como la que tiene algún insumo importado, por parte de los proveedores se mueve a dólar oficial”, dijo un gerente. Agregó que sí hay problemas de abastecimiento, porque los proveedores entregan “lo mínimo” ya que no saben cuánto va a costar después.

¿Cuáles son los productos más impactados por este problema? Lo más sensible del abastecimiento es electro donde no se tiene claro cuál va a ser el costo de reponer esa mercadería. En ese rubro, televisores y electrodomésticos es lo principal.

Respecto a alimentos, el problema de provisión son aquellos productos que son commodities y pueden exportarse como es el caso del aceite y las harinas. En un mayorista dijeron que “no hay remarcaciones fuertes hasta el momento, lo que sí hay son movimientos todos los días”.