Volvieron los "tickets canasta": a trabajadores sanitarios les pagan deuda con canje de alimentos

Así lo denunció Adrián Verni, miembro de la comisión directiva de ATSA, en declaraciones al programa radial Acento en la Noticia en Radio Sarmiento. Verni adelantó además que ante el fracaso de las audiencias conciliatorias con Colegio Medico el viernes pasado, han decidido un paro de actividades para el miércoles 29 de mayo, con guardias mínimas en ese sanatorio.

Respecto al canje por alimentos, el sindicalista agregó que los primeros en implementar esta modalidad son el grupo Mitre (CEAC y Mayo), El Castaño y el Hospital Privado. “Este sábado les enviaron una notificación a los empleados donde les comunican las ventajas y desventajas, y el porcentaje de descuento a partir de recibir los tickets canasta”, dijo Verni.

Agregó que “se pueden usar en dos lugares, en América y Don Eduardo que vende carne, ahí se deben presentar decir que trabaja en el sanatorio y les hacen un descuento y les dicen cuanto porcentaje de dinero pueden retirar del negocio”, explicó Verni.

El monto máximo que los trabajadores pueden sacar son 60 mil pesos. “Los empleados los pueden rechazar, pero en la situación actual el trabajador dice que si no recibo esto después no recibo nada porque se está generando una bola de nieve con la deuda. Y si no han podido pagar febrero y marzo, menos van a pagar ahora que viene la nueva paritaria”, aseguró.

Verni aseguró que no es legal pagar con tickets de alimentos. El contrato de trabajo indica que para quien desarrolla las tareas, la contraprestación debe ser dinero efectivo depositado en el cajero.

Vales de alimentos: furor en los '90

En 1989, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo inventó los Ticket Canasta como un mecanismo que pretendía luchar contra la hiperinflación. De esta forma, las empresas podían entregar a sus empleados vales de comida para comprar en los supermercados

Los tickets alimentarios tuvieron protagonismo en diferentes momentos de la historia sanjuanina y nacional, en que se usaron para pagar hasta el 20% del sueldo de los trabajadores. Así, los empleadores se ahorraban el pago de impuestos. Los únicos perdedores eran los trabajadores y el Estado, que iba aceptando el desfinanciamiento del sistema jubilatorio. El sistema de vales cayo a fines del año 2007.