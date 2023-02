Un tour por dos proyectos de cobre para flechar a inversores

Las empresas organizaron juntas este evento y, para entender un poco la relevancia, no está de más comentar que cada casa matriz del país de origen envío a miembros clave de su equipo corporativo. Tal es el caso de McEwen Copper, que recibió en San Juan a Kim Leroux, directora de Finanzas Corporativas y a Perry Ing, CFO Corporativo. Por otro lado, Aldebarán sumó en la visita a su CEO, John Black, y a Kevin Heather, chief Geological Officer.

Ahora bien. ¿Cuál es el real sentido del mega tour por estos dos proyectos cupríferos? Conseguir dólares, capital de inversión, para avanzar con los trabajos establecidos en los cronogramas, acordes al avance de cada proyecto. El peregrinaje de buscar inversores, para no meter los proyectos al freezer, es moneda corriente en las empresas mineras juniors.

En el primer semestre del 2022, la compañía australiana South32 anunciaba una inversión de US$ 10.3 millones en el Proyecto Altar y con esos ingresos se pudo financiar actividades de exploración. Sin ir más lejos, dos meses después, McEwen Copper festejaba haber obtenido US$ 25 millones de la empresa Nuton, propiedad de Rio Tinto, para Los Azules. Sin estos aportes, o los de cualquier otra fuente de inversión, no parece un disparate tener que levantar los campamentos.

“Con esta visita, lo que buscamos es aumentar la visibilidad del proyecto en el ambiente de los inversores. Altar no es un proyecto tan conocido y queremos mostrar su magnitud y potencial. Este martes conocieron las instalaciones y recibieron una serie de presentaciones de las diferentes áreas. Les explicamos cuál es el escenario político a nivel federal y provincial, y después abordamos temas más específicos del proyecto como es la geología, medio ambiente y los permisos. En la ciudad también revisamos los testigos de perforación porque ahí están todos. Ayer se recorrieron todas las áreas del Proyecto que son Altar Central, Altar Este, Altar Norte, y también fuimos a la zona de QDM (Quebrada de la Mina) y el Pórfido Radio. Por último, les señalamos los potenciales nuevos targets que vamos a desarrollar”, detalló Javier Robeto, country Manager de Aldebarán Resources.

FOTO 2 ALTAR.jpeg La visita de analistas se hizo primero al Proyecto Altar

Haber coordinado la llegada de analistas junto a McEwen es, según Roberto, una experiencia positiva y beneficiosa no solo para ambas partes “porque los analistas también se llevan un entendimiento más integral de lo que es el distrito y toda la zona”, precisó.

EL TOUR SIGUE

Anoche, los analistas durmieron en el campamento de exploración de Altar y a primera hora de la mañana salieron rumbo al Proyecto Los Azules, donde están ahora. “Para llevar adelante un proyecto como el nuestro se requieren muchos millones de dólares, un capital que en la Argentina no está disponible en este momento”, esto decía Michael Meding a Tiempo de San Juan y la frase condensa la finalidad que tiene la visita. El vicepresidente y gerente General de McEwen Copper señaló que hace algunos años ya hubo visitas como esta en Los Azules.

“Les mostraremos el camino por El Pachón y Altar, luego iremos desde Altar hacia nuestro proyecto por la vía que llamamos camino sur y es uno de los dos accesos que tenemos habilitados. Podrán ver nuestras instalaciones y los distintos campamentos que tenemos que son Los Azules y Embarrada; y los llevaremos a la loguera. Luego pasaremos a nuestro Centro de Logística y lugar de almacenamiento de testigos en Alto Calingasta. Para finalizar, haremos un recorrido por las oficinas de Relaciones Comunitarias”, así detalló Meding, quien ocupa la gerencia General del Proyecto, la dinámica de la visita que acontece en este momento.

FOTO 3 ALTAR.jpeg Hoy recorrerán el Proyecto Los Azules.

Actualmente, hay nueve perforadoras día y noche en Los Azules y, más adelante, se le sumarán otras tres. A mitad de abril, la empresa presentará a las autoridades provinciales el Informe de Impacto Ambiental de explotación, y mientras tanto siguen avanzando los trabajos relacionados al Estudio de Factibilidad. De todo esto se enterarán los analistas mientras recorren uno de los mayores activos de cobre sin desarrollar del mundo.

Se llevarán, como decía Roberto, una visión amplia del potencial cuprífero de la provincia, más toda la información pormenorizada y exhaustiva que recibirán de cada proyecto. Casi suficiente como para alentar a los inversores a que se la jueguen por el cobre, uno de los minerales que pegará un salto en la demanda. Para ser convincente, no vendría mal hablar del rol que tiene este metal “en un mundo que quiere caminar hacia un futuro más verde, más electrificado y menos dependiente de energía fósil”, comentaba Meding, al frente del proyecto que planea producir cátodos de cobre.

McEwen Copper viene trabajando en sinergia con Aldebarán desde hace aproximadamente un año. “Esto nos permite apalancarnos en logística. Trabajar en forma conjunta facilita nuestros trabajos”, señaló el ejecutivo.