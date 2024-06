Un empresario muy conocido para San Juan cuestionó el parate de la obra pública nacional

“Por suerte toda la obra pública no es nacional. Hay obras públicas de la provincia y hay obras privadas, como la de minería o la de energía, que siguen. Y hay buenos gobernadores que tienen muy claro que sin obra pública no se puede vivir”, indicó.

Ante el parate que cumplió 6 meses en el país, Dragonetti destacó las consecuencias, y dijo que al abrir el diario “un día se cayó el techo de una escuela, otro día se tapó una cloaca y es un desastre en la calle, otro día no hay gas, otro día chocan los trenes, todos los días son desastres”.

Agregó que el tema de la eliminación total de obra pública tiene las patas cortas, y está convencido que, aunque disfrazada, “va a tener que empezar”. No obstante, aseguró que el año “se va a perder” porque “desde que vos decís voy a iniciar, hasta que se clava una pala, pasan tres, seis meses y un año”.

image.png Obras del desvio del rio San Juan para las obras del dique Tambolar, en San Juan. La obra está paralizada.

Obra pública, corrupción y la causa cuadernos

Al ser consultado sobre las acusaciones de Milei cuando tilda a los constructores como la “Cámara Argentina de la Corrupción”, y la causa de los cuadernos, Dragonetti sostuvo que hubo dos investigaciones de la Comisión de Defensa y Competencia –“una cuando estaba Lavagna y otra durante el gobierno de Macri”, dijo–, y que en ambas los jueces decretaron que no había colusión. Colusión es cuando los empresarios arreglan los precios para cobrarle de más al Estado. “Entonces yo digo, si dos veces investigaron, donde habrán pasado entre 15 y 20 jueces, y no tenemos ningún empresario condenado, porque Lázaro Báez no forma parte de la Cámara de la Construcción”.

Justamente él estuvo preso 5 días por la denominada causa de los cuadernos y aseguró que fue “contra toda lógica”. "Este cuaderno fue peritado y encontraron 1200 modificaciones hechas de forma muy burda, como los nombres mal escritos", dijo.

Agregó que no le consta que haya sido una causa creada por el gobierno de Mauricio Macri. " Lo que sé es que hubo cosas vergonzosas y que en algún momento tienen que salir a la luz”. Agregó que en alguna ocasión hasta le pidieron que acuse a alguien del gobierno anterior para poder zafar, algo que no hizo.

Fuente: Diario Con Vos