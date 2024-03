Reactivación de la obra pública en San Juan: empresarios constructores, con opiniones distintas

“Servirá para mostrar alguna actividad en el sector, pero no me animo a decir que empieza la reactivación de la obra pública. Creo que esa reactivación va a ser muy tímida”, dijo Miguel Gili, presidente de CAEMCO.

La noticia se conoció en la noche del miércoles, tras una reunión entre los directivos de CAMARCO con el gobernador Marcelo Orrego y su ministro de Infraestructura, Fernando Perea. El gobierno decidió prorrogar la vigencia de un decreto de la gestión anterior -de redeterminación de costos de obra pública (Delta)- que permite actualizar costos con un tope del 20%.

La otra herramienta es la puesta en marcha del AFE (Anticipo Financiero Extraordinario), que otorgará a la empresa que lo solicite hasta un 30% del costo de obra en forma de anticipo. Esa plata luego se descontará de los pagos que realice el gobierno. Lo que permiten estas herramientas es que las empresas reciban fondos para stockearse de materiales, y de ese modo retomar obras públicas que estaban paradas o ralentizadas.

Las dos cámaras que nuclean a las empresas constructoras destacaron la decisión política de continuar con la obra pública, un sector que impulsa la actividad y el empleo en la provincia. Pero hay matices en las opiniones del empresariado del sector.

Qué dicen unos y otros

Julián Rins, vicepresidente primero de CAMARCO recalcó que con esto revivirá la obra pública. Miguel Gili en cambio fue más cauto. “Va a ayudar, pero no recompone la situación para nada. No tengo muchas expectativas de que se pueda reactivar al 100% porque no dan los números”, dijo el titular de CAEMCO.

Al analizar en detalle la situación, Gili explicó como funcionarán las herramientas: Las empresas que durante el año pasado hayan recibido por ejemplo hasta un 16% de redeterminacion de precios, ahora pueden obtener solo un 4% más porque el sistema Delta tiene un tope del 20%. Esta herramienta por lo tanto le servirá para aquellas empresas constructoras que tienen poco avance de obras y que podrán solicitar un mayor porcentaje de redeterminacion de costos. Tambien les servirá a las empresas cuyas obras están a punto de terminar. “Con un pequeño envión, concluyen la obra”, explicó Gili.

Pero el grueso de constructoras no está en esos extremos. “Para una obra que este promediando una ejecución del 50% no le soluciona nada”. No obstante, Gili destacó que la prórroga del decreto DELTA ayuda y fue un pedido que hizo la entidad que preside.

Del mismo modo, el anticipo financiero es plata que sirve, pero que debe devolverse, ya que será descontada de los pagos que haga el gobierno a la empresa constructora.

Ramón Martínez, presidente de CAMARCO, en declaraciones esta mañana al programa Acento en la Noticia, en radio Sarmiento; dijo que estas herramientas permitirán la continuidad paulatina de la obra pública. “De a poquito se irá avanzando. El año pasado había 12.000 empleados de UOCRA en actividad, ahora estaremos cerca de los 7.000 y dentro de un año llegaremos quizá a 10.000”, aseguró. Agregó que “las obras se van a ir haciendo al ritmo que le convenga a cada empresa, pero la prioridad va a ser los que tengan mayor avance de obra”.