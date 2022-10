Turismo: se vienen dos eventos de alto impacto que coronan un año récord

"Todavía queda lugar para las dos semanas que vienen, hasta el viernes había 75% de reservas. No teníamos en calendario el partido de Boca-Patronato que se agendó al último. Vamos a seguir profundizando las cifras, sobre todo en el Gran San Juan", resaltó el funcionario. "Todavía queda lugar para las dos semanas que vienen, hasta el viernes había 75% de reservas. No teníamos en calendario el partido de Boca-Patronato que se agendó al último. Vamos a seguir profundizando las cifras, sobre todo en el Gran San Juan", resaltó el funcionario.

Del 17 al 23 de octubre el turismo dejó más de $651 millones en la provincia. Durante el fin de semana último que se dio el Superbike, la ocupación hotelera fue del 100%. Además del turismo convencional, llegaron visitantes para ser parte de eventos nacionales e internacionales. Fue tanta la demanda que hubo que habilitar el registro parahotelero, es decir, de casas de familia, ante la falta de camas de alojamientos convencionales.

El turismo de eventos marca ya un récord con 554 en lo que va de 2022, que es el más alto de todos los registros, ya que en 2019 hubo 457, es decir un 21% más comparado con ese año que ya había sido récord y alrededor del 200% de aumento en la comparación interanual respecto del 2021.

tyurismo.jpg Durante esta semana de octubre, San Juan contó con un gran movimiento turístico, lo que dejó más de $651 millones en concepto de gastos turísticos.

Para la Provincia, los meses fuertes de turismo de eventos son septiembre, octubre y noviembre, con promedio de ocupación de 85% e impacto económico muy alto, con gente que vienen de otras provincias y de otros países, apuntó el funcionario.

En estos días, "se suman otros congresos muy importantes, uno de ingeniería química que trae unas 1000 personas y así todas las semanas tenemos eventos deportivos, profesionales y deportivos que traen desde 200 a 1000 personas y eso suma no sólo los fines de semana que la ocupación es más fuerte sino también de lunes a viernes", destacó Juárez.

San Juan viene trabajando hace años en afianzar el turismo de eventos pero en los últimos surgió el buró de eventos, una entidad público-privada que permite enterarse antes de las actividades y coordinar el calendario para que no se superpongan y sacarle el máximo provecho. "Todas las semanas tenemos eventos profesionales culturales y deportivos", remarcó.

¿Y los precios? El funcionario reconoció que a veces hay excesos y que están trabajando en controlarlo. "Estamos teniendo reuniones con el sector privado para no cobrar excesivo y hay casos que sí lo están cobrando. Muchos no se van conformes con el destino si les cobraron caro y tenemos que tratar de que eso no ocurra", concluyó.