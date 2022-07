Tras una semana con el dólar al rojo vivo; qué opinan los expertos sobre lo que vendrá

En las medidas, se decidieron acciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de insumos para sectores estratégicos y así garantizar la continuidad de distintos procesos productivos, informó el ministerio de Economía.

En el encuentro también se resolvió facilitar la liquidación de divisas de turistas extranjeros. La medida que adoptará el Banco Central (BCRA) permitirá la venta de moneda extranjera en entidades autorizadas a operar en el mercado de cambio con la presentación de la documentación identificatoria utilizada para el ingreso al país.

El monto máximo permitido por este mecanismo será de hasta 5.000 dólares. El tipo de cambio será el que surja de las operaciones en el mercado financiero, reportó el ministerio.

Dólar blue hoy: el pronóstico de los economistas

El economista Luis Palma Cané, se refirió a la crisis financiera que atraviesa el país y opinó que la economía en Argentina está "desquiciada", debido a que no hay un solo sector que no esté desequilibrado.

"La situación de Argentina es una multicrisis porque hay una crisis política que todos conocemos, una crisis financiera, una crisis fiscal, y una crisis cultural y social", apuntó el experto en una entrevista que le realizó Luis Majul.

"El Blue sigue crazy, el gobierno no tiene un buen diagnóstico del problema, solo necesitaría devaluar un 30% y subir la tasa, pero la interna política lo condiciona". escribió en Twitter el analista Salvador Di Stéfano.

"Sigan poniendo más cepos y al blue va a seguir subiendo. Gran idea la de restringir la compra de CEDEARS. Es difícil ser más pelotudos", afirmó Miguel Boggiano.

"Lo de insumos en tránsito y las SIMI habría que evaluar como se va a llevar a la práctica. Por lo visto a nivel mercado, si se implementan licencias automáticas para algunos sectores podría bajar la cotización de los paralelos y el blue, pero dependiendo el alcance y las formas podría quedar como un bleff", opinó el economista Federico Glustein.

Y añadió: "Dicho esto, la cantidad de reservas existentes y la presión sobre el dólar están contrapuestas, las reservas líquidas son nulas, no ingresan dólares del comercio exterior suficientes, la balanza comercial ya es deficitaria. Son medidas que habría que haber tomado hace unos tres meses, hoy día es apagar un incendio con una regadera. A menos que haya divisas a disposición para tapar los agujeros de las importaciones e ingresen por el turismo con esta medida, no le veo un buen futuro".

Respecto a lo del MEP, es de un nivel de desconocimiento de la situación alarmante. Cuando impulsaron la creación de cuentas para cotizar a MEP para turistas, no se abrió ni una. Todo lo que requiera burocracia, al ingresante al país no le suma, no lo usa, le genera conflicto. Y es lo que esta medida representa. Los turistas saben que hay que comprar y donde, están avispados, quienes hayan ingresado y quienes no, además que al blue les pagan, hoy día, $10 más por dólar. Son tiros desesperados sin sustento, que van a terminar fracasando. En lugar de simplificar, complejizan, al revés de lo que requiere el escenario cambiario.

El analista Christian Buteler escribió en Twitter: "El BCRA sabrá lo que está pasando? Originó esta corrida y ahora se esconde? El BLUE es un mercado marginal, ok. El MEP y el CCL están llegando a $330. Despierten". Y agregó: "Cómo se llama esta fase: Cualquier cosa menos pesos".

Consultado por Ámbito indicó: "Las medidas hay que ver cómo se implementan. No veo que sean medidas que puedan contener la corrida". De esta forma, desde su visión, podría descomprimirse el MEP, pero no el dólar blue. Asimismo, advirtió sobre el traslado a precios de la suba del dólar informal.

"Nuestra moneda expresa su desvalorización con cada movimiento ascendente en el valor del dólar. Cada vez que sube la cotización del billete verde todos somos un poco más pobres. La incertidumbre y la falta de expectativas positivas resultan un cóctel explosivo perfecto que ha logrado sumergirnos en un dólar desenfrenado", expuso el economista Manuel Adorni en una columna de opinión.

Y respecto a las afirmaciones del Gobierno de que el dólar blue es un mercado marginal e ilegal porque lo que no debe tener impacto en la economía real, señaló: "Suena extraño semejante aseveración en un país en donde el supuesto “dólar oficial” virtualmente no existe: nadie puede acceder a él. No hay razón alguna para que alguien forme expectativas en base a algo inexistente".

"El dólar oficial a 130 no es de equilibrio, claramente. Pero $300, posiblemente esté fuera de equilibrio. Obviamente hay que ver cómo termina la la historia de acá a un año. Pero si terminara como estamos hoy, históricamente es un tipo de cambio alto. Ahora el de 130 es demasiado barato. La verdad siempre está en los puntos medios. Lo que nos está diciendo es que el dólar de equilibrio está entre medio 130 y 300, posiblemente. En 180 o 190. En el futuro, va a haber algún tipo de unificación. Cuando haya cambio de gobierno, porque es parte de la solución: contarle a la sociedad que otra vez, este gobierno rompió todo y hay que arreglarlo", Fernando Marull, director de la consultora económica y financiera FMyA.

El economista Daniel Artana consideró que para calmar la tensión cambiaria es necesario un "shock fiscal" y cerrar la brecha del dólar con una devaluación "un poco más fuerte".

El economista liberal Diego Giacomini aseguró que Argentina "no tiene moneda" y "tampoco lo tendrá" en el próximo período de manera que "resulta imposible bajar la inflación en serio" y anticipó un dólar de hasta $ 1600 si se toma como referencia el tipo de cambio de cobertura que "emerge" hoy del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

"Hace falta un shock fiscal, ajustando el gasto, y que el Gobierno tome alguna medida en el mercado cambiario para que se cierre la brecha con una devaluación un poco más fuerte", sostuvo.

"Los argumentos que hay son para que siga subiendo", decía Roberto Cachanosky, cuando el dólar blue cotizaba en $317, una valor que ya en las primeras horas de hoy quedó pulverizado.