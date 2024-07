Todas las variantes de la moratoria sanjuanina: una misma persona puede hacer distintas y hasta combinarlas

Ahora que se decidió prorrogar un mes más la posibilidad de adherir con los máximos beneficios que incluyen la quita del 100% de los intereses por pago contado, se abren oportunidades para aprovechar las distintas alternativas que ofrece la moratoria.

Las opciones

Por ejemplo, una misma persona puede hacer distintas moratorias. En el caso supuesto de que adhirió al pago contado por una deuda por un vehículo y se quedó sin plata, ahora que se prorrogó hasta el 8 de agosto la posibilidad de mayores descuentos quizá puede tomar una moratoria por el impuesto Inmobiliario.

“Así es, una misma persona puede hacer una moratoria por el auto, y luego otra por el Inmobiliario de la casa. Solo debe ir a la página on line e incluir bienes que antes no puso porque no les alcanzaba el dinero”, explicó el ministro de Economía Roberto Gutiérrez.

Otra posibilidad es hacer una mezcla de moratoria: suponiendo que no puede pagar toda la deuda de contado, puede elegir pagar una parte de ese modo y con el saldo restante hacer otra moratoria con un plan de pagos en cuotas. A eso se le llama “moratoria parcial”. “Hay gente que ha combinado la moratoria, seleccionó por ejemplo hasta la cuota 10 del año 2023 para pagar de contado, y el resto lo hizo en otra moratoria con cinco cuotas, pero siempre de la misma patente”, añadiò el ministro.

La secretaria de Hacienda, Mariela Mingorance; añadió que la gente puede ingresar directamente en la página de Rentas y allí tiene para tildar cada uno de los meses que desea pagar, como también el tipo de impuesto.

La moratoria

El Gobierno de San Juan a través de la Dirección General de Rentas extendió el plazo hasta el día 8 de agosto, para obtener el beneficio de reducción del 100% de intereses pagando de contado, adhiriéndose a la Moratoria 2024- Régimen Especial de Regularización de Obligaciones Tributarias.

Posteriormente al 8 de agosto, la quita de intereses será del 10%. Además, se ofrecen planes de hasta 24 cuotas con una quita de intereses del 30% hasta el 8 de agosto.

Es esencial realizar los trámites de adhesión a través de la página web oficial de Rentas, contando con una cuenta de Ciudadano Digital para completar el proceso. De todos modos, si algún sanjuanino requiere asistencia, puede dirigirse a la Planta Baja del Centro Cívico de lunes a viernes, en horario de 7,30 a 20.