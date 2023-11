Subió el kilo de pan en San Juan y superó los $1.300

Por otro lado, Rodríguez afirmó que las ventas cayeron un 30% respecto al 2022. "Estamos tratando de recuperar las ventas que hemos perdido, pero lamentablemente no podemos dejar de aumentar, porque los insumos han subido mucho y muy rápido. Nuestro sector perdió un 30% de ventas y no lo recuperamos más, no es problema de precios es un problema de poder adquisitivo de la gente", explicó.

Cabe recordar que en los últimos días, la Secretaría de Comercio de la Nación autorizó la actualización en los valores de referencia para la harina 000, cuyas bolsas de 25 kilogramos pasaron de $2.825 a $3.059, y del trigo, con una tonelada que aumenta de $59.585 a $64.530.

De esta manera, la suba acumulada del paquete de harina 000, en los primeros once meses del año, es del 92,2%; mientras que, a nivel interanual, la cifra alcanza el 107,8%.