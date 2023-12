Sin posibilidad de reelección, poderosa organización empresaria de San Juan ya busca un candidato que la dirija

La Federación Económica de San Juan debe renovar autoridades, no puede repetir su actual presidente y buscan un candidato.

Para eso están en la búsqueda de un perfil adecuado a los nuevos tiempos: buscan un conductor moderado y con el piné para que dirija a la poderosa entidad gremial empresaria sanjuanina. Entre sus cualidades quieren a un equilibrista, capaz de alzar la voz, pero no tanto; en su relación con los distintos rubros que conforman la federación y fundamentalmente en su relación con el gobierno.

image.png Dino Minozzi

La meta es que en la asamblea que debe realizarse dentro de 5 meses haya una lista única. De acuerdo a los estatutos de la entidad ahora le corresponde el puesto al sector de Comercio, y el problema es que aún no encuentran allí a un líder que surja por consenso, según indicaron las fuentes consultadas.

El sector comercial, dentro de la Federación tiene altibajos. Tras la retirada de Marcelo Vargas -que protagonizó en setiembre una pelea a los golpes con Minozzi y fue expulsado-, los comerciantes pensaron que se podían unir y presentar a un candidato para el cargo. Pero hasta el momento eso no ha sucedido, y se está complicando la sucesión.

Danza de nombres

En el sector Comercio está por ejemplo Carlos Iramain, el vicepresidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, y que timonea varias de las galerías comerciales del centro sanjuanino. Pero le objetan ser muy impulsivo, de poco tacto, y de “ir muy al choque”, aseguran las fuentes.

Otro que suena es Daniel Milla, el actual tesorero de la Federación y que preside el Centro Comercial de Chimbas. Junto con Iramain, están muy ligados a CAME. Dicen que se mueve bien, pero no es muy conocido y por lo tanto no tiene tanta adhesión.

Laura Zini, la presidenta del Centro Comercial de San Juan; también fue mencionada en algún momento. De alto perfil e inteligente, se mueve muy bien con los medios y sería una buena opción, pero dentro de la organización su actitud de altivez no cosecha adeptos, según dicen.

Ante ese escenario, algunos sectores buscan que se dé una salida elegante: que la gente de Comercio acepte que no tiene a quien poner, de un paso al costado y ceda el lugar al sector de Ferreterías, repuestos y afines.

El sector ferretero se ha renovado con gente nueva, y desde allí está emergiendo con grandes posibilidades la figura de Marcelo Minozzi, hermano de Dino y dueño de Agrinsa, dedicado a la venta de repuestos para motosierras, grupos electrógenos y motobombas.

image.png Marcelo Minozzi, al centro, de camisa azul.

El empresario estaba un poco alejado, pero en los últimos tiempos su presencia se ha vuelto más asidua. Dicen incluso que se están cayendo las resistencias a que se repita el apellido Minozzi en la sucesión presidencial. Y hasta aseguran que podría entrar como referente del sector Comercio, y así se cumpliría lo que dice el estatuto.

Marcelo Minozzi, además, viene de tener muy buena gestión deportiva y social en la presidencia del Banco Hispano, una perla que favorecería su relación con distintos rubros muchas veces con intereses antagónicos, como con el gobierno de turno.

Un dato es que el actual presidente no tiene buena relación con el gobernador Marcelo Orrego ni con la intendenta de Capital, Susana Laciar. Por eso la organización busca alguien que se lleve bien con el orreguismo, y así evitar quedar aislada.

La más antigua

La FESJ es una institución centenaria, de segundo grado, que nuclea a 24 cámaras empresarias de la provincia, lo que la convierte en la más representativa. Su nacimiento se remonta al 12 de junio de 1914.

Se maneja en parte con cuotas que pagan las cámaras, pero fundamentalmente su funcionamiento se nutre de fondos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Hubo un tiempo que mantuvo una constante puja con la Unión Industrial de San Juan, que hace años se apartó de sus filas por desavenencias con el ex presidente Meló. Fue un duro golpe, pero aquellos tiempos turbulentos quedaron atrás, y ahora la FESJ está mucho más armada, es una entidad empresaria gremial fuerte en San Juan. Y la idea es encontrar a alguien que conserve ese liderazgo.