Si Milei corta fondos a las provincias, ¿cuánta plata perdería San Juan?

Buenos Aires Juró Axel Kicillof: reclamo por coparticipación, y "la patria no se vende"

Lo que está en juego no es la coparticipación de impuestos, que está establecida por ley en un porcentaje a cada provincia, sino el reparto de los ATN, o Aportes del Tesoro Nacional que se los denomina transferencias no automáticas o “discrecionales”, porque dependen de la voluntad del gobierno de turno. Dentro de las transferencias no automáticas, se incluyen los fondos que se distribuyen por el fondo de incentivo docente.

En el presupuesto inicial del año 2023 el monto previsto para el fondo ATN fue de 54.196 millones de pesos, de los cuales, el 3,8% corresponde a la provincia de San Juan: es decir, 2.059 millones de pesos.

image.png

Según información de Ieral, el total transferido a las provincias durante los primeros diez meses del corriente año rondó los 32.636 millones de pesos (39,8% menos que lo previsto).

Durante el período analizado el Fondo ATN se asignó a 20 de las 23 provincias argentinas (quedando excluidas las provincias de Córdoba, Corrientes y Mendoza). La provincia de Buenos Aires fue la que más dinero recibió en concepto de ATN (24,3% del total), seguida por la provincia de Chaco con el 8,3% del total.

Dentro de las diez provincias que más fondos recibieron también se encuentra la provincia de Formosa, a la cual se le asignó el 5,7% del total transferido. Por otro lado, la provincia de Misiones y San Luis se encuentran dentro de las cinco provincias con menos porcentaje asignado del Fondo ATN.

La distribución de estas transferencias hacia las provincias, por lo general, se basa en los criterios que el Ministerio del Interior (encargado de su asignación) considera pertinentes y/o en cuestiones políticas, dado que no está reglamentada por ninguna ley. Eso explica la razón por la cual algunas provincias reciben más que otras. “En el 2023, las provincias oficialistas se vieron más beneficiadas que las provincias opositoras”, indicó IERAL.

Por su parte la consultora Audemus advirtió que si los recortes de estas partidas se reducen a cero, las provincias deberán realizar ajustes que van hasta el 19% para alcanzar el equilibrio fiscal. La consultora hizo el ejercicio de suponer que en el 2023 las condiciones fiscales son similares a las del 2022, y disminuyen a cero todas las transferencias que dependen de decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, y determinó cuál sería el ajuste que tendría que hacer cada provincia para lograr el equilibrio fiscal.

En el caso de San Juan debería ajustar un 1% el gasto primario para equilibrar sus cuentas. Pero claro, a eso se suma además que las provincias sufrirán el impacto de la menor obra pública que ejecutará el Gobierno Nacional en forma directa.

image.png

Qué es la coparticipación

La coparticipación federal es el sistema mediante el cual el Gobierno central distribuye parte de la recaudación de algunos impuestos nacionales entre las provincias. Son transferencias que se realizan de forma automática y a diario y el reparto se rige por la Ley de Coparticipación Federal, aprobada en el año 1988.

La norma dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y el 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también se reparte entre las jurisdicciones.

A esta división entre el Gobierno central y las provincias se lo conoce como “coparticipación primaria”. A los ATN se los denomina transferencias no automáticas o “discrecionales”, dado que pueden ser repartidos según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad establecido de antemano.

Un segundo nivel, denominado “coparticipación secundaria”, define el reparto de los recursos entre las provincias. Quienes reciben un mayor porcentaje de recursos son la Provincia de Buenos Aires (21,3%), Santa Fe (8,7%), Córdoba (8,4%), Chaco y Entre Ríos (ambas con 4,7%) y Tucumán (4,6%).