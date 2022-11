Seis de cada 10 sanjuaninos aprovecharon el Cyber Monday, ¿qué compraron?

En este marco, el 57,7 de los encuestados (3.792 votos) respondió que sí compró algún producto en esta campaña y el restante 42,3 (2.783 votos) contestó que no.

encuesta cyber monday.png

Entre los que compraron el producto estrella, en sintonía con la llegada del Mundial de Fútbol Qatar 2022, fue el televisor, con 1.019 compradores (15,5% de los votos). También compraron indumentaria 933 de los que respondieron (14,2%) y celulares casi en la misma medida (899 votos, 13,7%). El resto de los que compraron, 941 personas, optaron por "otros productos", representando un 14,3%.

¿Qué pasa con los que no compraron? De los 2.783 que respondieron que no aprovecharon las ofertas de Cyber Monday y Cyber Week, la mayoría (1.730) dijo que fue por no tener plata para adquirir nada; mientras que 1.053, un 16% del total de respuestas, aseguró que no encontró ofertas atractivas en la campaña de CACE.

Según los datos de la entidad, en los primeros tres días de uno de los tres eventos más importantes del comercio electrónico, se registraron 2,2 millones de usuarios de todo el país que navegaron por el sitio web oficial, con zapatillas, aires acondicionados, heladeras, celulares y televisores como los productos más buscados.