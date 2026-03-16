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Se reanuda la paritaria docente en San Juan: dos de los tres gremios van con otro rechazo a las ofertas oficiales

UDAP y UDA rechazan las dos alternativas que ofreció el Gobierno de San Juan. El encuentro se prevé de fuerte discusión para lograr el acuerdo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La parte oficial viene de ofrecer dos opciones de aumento salarial a los docentes.

La parte oficial viene de ofrecer dos opciones de aumento salarial a los docentes.

Los gremios UDAP, UDA y AMET retoman este lunes a la siesta las conversaciones con el Gobierno de San Juan en el marco de la paritaria para definir un aumento salarial para los maestros. Al menos los dos primeros sindicatos decidieron rechazar las dos últimas ofertas que les extendió la patronal el jueves pasado, según confirmaron a TIEMPO DE SAN JUAN.

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Paritaria docente: el Gobierno ofreció dos nuevas propuestas salariales y los gremios las bajarán a sus bases

Las reuniones que comenzaron en febrero siguen sin acuerdo en medio de un clima tenso, ya que los docentes vienen de hacer una marcha de antorchas en reclamo de mejores condiciones laborales que se dio luego de que n pudieran concretar un paro por 48 horas, en virtud de que la reforma laboral nacional fija que la educación es un servicio esencial y deben garantizar 75% de asistencia en las aulas.

De acuerdo a lo informado por la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, los afiliados de su gremio que concentra a la mayor cantidad de maestros decidieron por mandato rechazar la oferta, con un contundente 73% de negativa. En el caso de UDAP tampoco aceptan las dos alternativas que ofrecieron los ministros Roberto Gutiérrez (Economía) y Silvia Fuentes (Educación) en el último encuentro. AMET no informó a este diario su posición.

La paritaria docente es punta de lanza para el acuerdo con los demás gremios estatales. Contrariamente a los sindicatos del magisterio, el gremio UPCN comunicó que acepta el ofrecimiento oficial. Aceptaron 5% de aumento para marzo, un bono de $120.000 para el mes de abril, 2% de aumento para mayo y un 3% junio con cláusula de revisión.

Las últimas ofertas

El jueves pasado el Gobierno presentó una nueva propuesta salarial superadora a las anteroiores, que consiste en dos opciones:

Opción 1

  • Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5% con base del valor índice de diciembre 2025.
  • Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.
  • Incrementar en 6 puntos el código E60 para el mes de marzo.
  • Otorgar un bono de 120 mil pesos para el mes de marzo pagadero a la fecha 15 de abril de 2026.
  • Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2% con base del valor índice del mes de marzo 2026.
  • Incrementar en 2 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.
  • Incrementar en 4 puntos el código E60 para el mes de mayo.
  • Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 3% con base del valor índice del mes de mayo 2026.
  • Implementar para el mes de junio de 2026 cláusula de revisión en función de la evolución de la economía y situación fiscal de la provincia.

Opción 2

  • Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5% con base del valor índice de diciembre 2025.
  • Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.
  • Incrementar en 5 puntos el código E60 para el mes de marzo.
  • Incrementar en 5 puntos el código E60 para el mes de abril.
  • Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2% con base del valor índice del mes de marzo 2026.
  • Incrementar en 2 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.
  • Incrementar para junio de 2026 el valor índice en 3%, con base del valor índice del mes de mayo de 2026.
  • Implementar para el mes de junio de 2026 cláusula de revisión en función de la evolución de la economía y situación fiscal de la provincia.

La parte empleadora propuso también empezar a trabajar a partir del segundo semestre en el estudio de los radios docentes 4, 5, 6 y 7, además de evaluar la situación de Hatchell y Caucete. Ante esto, el Gobierno convocó a una nueva reunión para este lunes 16 de marzo, a las 14 horas en la que los sindicatos darán sus respuestas.

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