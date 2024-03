San Juan pedirá a quienes usen rompetormentas el mismo permiso que le exigen a las mineras

“Este tipo de artefactos no pasaba por ninguna evaluación ambiental de ningún organismo público. Entonces, sin entrar en el debate sobre si sirven o no sirven, si son efectivos o no, si rompen la tormenta o el granizo o no la rompen; sin entrar en ese debate lo que nosotros consideramos que eso debe atravesar un proceso de evaluación, un proceso de control, y ahí va a estar la Secretaría de Estado Ambiente, que es lo que nos ha pedido el Gobernador”, dijo Fernández ante la consulta de Tiempo de San Juan.

"Todos aquellos que crean que no están incurriendo en una afectación grave del ambiente, que se sometan primero a un registro, y posteriormente a un proceso de evaluación ambiental", dijo el ministro de Producción, Gustavo Fernández.

Agregó que este tipo de permisos son habituales en minería y tambien en la industria, y que se ha decidido implementar algo similar para los rompetormentas. “San Juan está siendo innovador en el tema, y será la primera provincia que va a contar con un marco regulatorio para la utilización de artefactos, mecanismos o tecnologías que pretendan de alguna manera incidir en el ciclo hidrológico del ambiente”, aseguró.

Para el gobierno es crucial también que el uso de estos artefactos no se contradiga con los presupuestos de la ley ambiental del país, y por eso también “lo que estamos haciendo es suspender el uso, a través de un proyecto de ley”, dijo en alusión a la iniciativa que ingresó el interbloque orreguista, el viernes pasado.

Estudio previo

El titular de la cartera productiva recordó que implementar una regulación para los cañones rompetormentas es un mandato del gobernador Marcelo Orrego. “Desde el minuto uno donde surgió esta polémica, el gobernador nos encomendó estudiar a fondo la problemática y fruto de ese estudio, conjuntamente con la Secretaría de Estado Ambiente, el Secretario Ríos; y también involucramos al jefe del bloque, diputado Juan Córdoba, y al diputado de Sarmiento, Andrés Castro. Entre todos conformamos una mesa de trabajo, un equipo para analizar la situación y establecer fundamentalmente un marco regulatorio.

Con este mecanismo regulatorio, el gobierno provincial busca darle a la ciudadanía una garantía de que el Estado está presente controlando una actividad que presenta riesgo, y que se presenta también afectando un tema delicado como es el ciclo hidrológico.

Cuántos rompetormentas hay

De acuerdo a un relevamiento informal realizado por el Ministerio de la Producción, se detectaron cañones rompetormentas en tres emprendimientos de la zona de El Acequión, en Sarmiento. “Detectamos nueve cañones en funcionamiento. Tampoco es que haya una cantidad exagerada de cañones en las más de 70.000 hectáreas que están cultivadas en la provincia de San Juan. Son nueve cañones distribuidos en tres propiedades que entre las tres nos deben sumar más de 1.500 hectáreas”, aseguró.

Admitió que además se han recibido denuncias “que no terminan de concretarse con pruebas concretas” sobre el funcionamiento de aviones que siembran ioduro de plata en las nubes, para también la lucha antigranizo.

“Hemos dado la cara, hemos estado en Sarmiento, hemos estado con productores de Valle Fértil, hemos estado viajando al interior de la provincia, los hemos invitado al Ministerio de Ambiente, hemos consultado a la universidad y el INTA, y por eso la demora en la presentación del proyecto de ley”, dijo respecto a la iniciativa que está en Diputados.

Mencionó también los informes solicitados al INTA y la Universidad Nacional de San Juan, donde plantean que los rompetormentas no son efectivos ni siquiera para la lucha antigranizo, menos tampoco para romper las tormentas. No obstante, el ministro aseguró que ambos organismos recomiendan establecer un marco regulatorio y cubrir un vacío legal que existe en la provincia, y eso es lo que hará el gobierno.