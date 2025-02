Sacabollos en acción: el boom de los profesionales foráneos que salvan los autos de San Juan después del granizo

Así seguirá durante horas con cada uno de los bollos del capot, y luego continuará en el techo y laterales de uno de las decenas de autos que están en el taller Virgen de Fátima. Allí llegó desde Tigre, Buenos Aires, a San Juan “Abelleirassacabollos” un grupo familiar integrado por el padre, dos hijos y dos sobrinos.

image.png

Viaje al mundo de los sacabollos

Son uno de los tantos grupos foráneos de sacabollos o varilleros que las compañías de seguros debieron contratar después del devastador e inédito granizo que azotó San Juan el 23 de diciembre pasado. Unos 2.000 autos fueron dañados, según cálculos solo de las compañías aseguradoras. La falta de profesionales especializados en la reparación de autos dañados por el granizo se convirtió en un problema. “Estamos desbordados de trabajo”, dice Diego Sessa, dueño del taller que opera con varias aseguradoras sanjuaninas.

Pero la solución no tardó en llegar: aseguradoras y talleres decidieron traer sacabollos de otras provincias para ayudar a reparar los autos dañados. “Empezamos a recabar las denuncias, nunca habia pasado un evento de esta magnitud”, dijo Carlos Negrín de la compañía La Mercantil Andina.

Explicó que los talleres trajeron grupos de 5 u 8 sacabolleros provenientes de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Incluso una empresa de estos profesionales de Buenos Aires alquiló un galpón en Capital y trajo a 12 sacabollos para ayudar a reparar los autos. El fin de semana pasado se fueron tras permanecer mes y medio en San Juan. "Hoy tenemos más del 60% de vehículos arreglados gracias a los sacabollos", destacó Negrín.

image.png

Nómades artesanos

Los Avelleira se instalaron en una casa en San Juan, tras ser contratados por empresas aseguradoras y han estado trabajando desde el 8 de enero que llegaron a San Juan. “Calculamos que estaremos 4 o 5 meses más. Aún hay mucho trabajo”, dijo Juan Pablo, el mayor de los hijos.

Agregó que esta próxima semana llamará a un colega de Brasil para que venga a darles una mano en el taller de Rawson. “Los brasileros son los que inventaron la técnica que yo uso, martillo de oro; y son genios, cuando nosotros hacemos un auto, ellos hacen tres”, explicó.

DSC01883.jpg

La profesión de sacabollos es nómade, y van detrás de las tormentas: Juan Pablo estuvo dos años en Francia antes de llegar a San Luis primero, y luego a San Juan. Su hermano y primos estuvieron un año en Misiones, donde también cayó una tormenta grande en Posadas y Encarnación de Paraguay. Cuando se despidan de San Juan irán a hacer la temporada en Oklahoma, Estados Unidos.

“Estamos siempre en movimiento yo, hace 25 años más o menos que estoy en esto. Me metió un sobrino mío, que también está trabajando ahora con nosotros” contó Pablo Abelleira, el padre. Arrancó como desarmador en las fábricas y luego saltó el escalón y se hizo sacabollo. Trabajo en Peugeot, en Palomar; después en Ford, Volkswagen y Peugeot Brasil en Río de Janeiro.

“Cuando me adentré en esta profesión dije aquí tengo que poner a mis hijos. Porque es un trabajo independiente, bien pago, se conoce gente y uno se relaciona y tiene otra visión del mundo”, dijo el profesional.

DSC01894.jpg

Cuánto se gana

¿Se gana bien siendo sacabollos? “Se gana muy bien” dijo Juan Pablo, quien sin embargo mantuvo el monto de su paga en privado. “Es un trabajo que varía en el esfuerzo que le pone uno. Si vos haces un auto en una semana, no te va a dar mucho dinero. Ahora si vos le metés 14 horas por día y laburás con todo, sí se hace una muy buena diferencia. Es un trabajo muy bien pago porque es un trabajo que nadie lo llega a hacer”, explicó el joven que, como su padre aprendió el oficio de un primo, a los 18 años.

Dijo que se hacen cursos teóricos para ser sacabollos, pero la destreza y templanza se adquiere con la práctica. “Es un trabajo totalmente artesanal y de mucha paciencia. Me ha tocado hacer autos que tenían 1200 bollos. He estado un día y medio en un techo, bollito por bollito. Eso sí cuando uno termina y sin dañar la pintura es cuando uno dice vale la pena la profesión”, indicó.

Un dato respecto al precio de esta tarea artesanal: algunas compañías aseguradoras acordaron con los sacabollos un precio “por volumen” para los autos con daños medios y altos, que ronda 1.700.000 pesos con IVA por vehículo. El que lo haga particular, es otra historia: probablemente le cobren por bollo y es mucho más caro.

image.png Los sacabollos que están en el taller de Rawson. En la foto, junto al dueño del taller (derecha).

Capacitación

Además, durante su estancia en San Juan, los sacabollos foráneos han estado capacitando a sanjuaninos en la técnica de reparación de autos dañados por el granizo. "Le estamos dando un curso a todo trapo a dos sanjuaninos que trabajan en el taller” dijo Juan Pablo, que agregó que van a dejar “una linda huella” con dos profesionales formados. “Me gusta enseñar y que aprendan bien, no después que me vaya y estén haciendo cagadas. No, no, esto es un trabajo que se tiene que hacer muy meticulosamente y se tiene que dejar bien la chapa”, señaló.