Autos destrozados: sanjuaninos se agolpan en aseguradoras después del granizo

"Es un caos", dijo uno de los afectados, que prefirió no dar su nombre. "Me tocó esperar más de dos horas para ser atendido, y cuando finalmente me tocó, me dijeron que tendría que esperar varias semanas para que me arreglen mi auto". La situación es similar en todas las aseguradoras de la ciudad. Los empleados trabajan a full para atender a los clientes, pero la cantidad de reclamos es abrumadora.

En las aseguradoras

"Estamos haciendo todo lo posible para atender a nuestros clientes", dijo César Pizarro, de Seguros Rivadavia. "Pero la verdad es que la situación es complicada. La granizada fue inédita y nos pilló a todos desprevenidos", agregó el encargado de la sucursal donde hasta hoy ya han recibido unas 180. Dicen que deberían haber sido más, pero por el plan elegido del seguro a muchos no les cubre. En efecto, el seguro contra granizo aplica a las polizas más caras o que tengan seguros contra terceros M plus.

Los contratos indican que los afectados tienen 72 horas habiles para hacer la denuncias, pero en las aseguradoras dijeron que en estas circunstancias se extenderá un poco más el plazo.

"Hace muchos años tuvimos un siniestro de granizo, pero no en Capital, pero no como este. Ha sido inédito esta vez. Hemos estado a full con las denuncias desde el jueves a hoy, y seguro seguiremos el lunes", dijo Pizarro.

La empresa La Mercantil Andina también está trabajando a toda máquina para atender a sus clientes. "Hemos recibido más de un centenar de denuncias en forma presencial y a través de productores", dijo Carlos Negrín, desde la empresa. "Estamos haciendo todo lo posible para arreglar los autos lo antes posible, pero la verdad es que lo que va a salir mas rapido son las roturas de cristales o parabrisas. Reparar las chapas va a llevar tiempo", advirtió.

Los sanjuaninos tendrán que armarse de paciencia para reparar sus autos. Las aseguradoras están trabajando para contratar a más personal y agilizar el proceso de reparación, pero la situación es complicada. Calculan que los arreglos de los autos dañados van a demandar semanas, incluso meses.

La mayoría de las denuncias provienen de clientes afectados en Capital, Santa Lucia y algo de Rawson. Desde Caucete tambien llegaron algunos daños pero mas leves porque en ese departamento la tormenta de piedra fue acompañada de mucha agua. Además, el temporal fue en un horario y en una fecha muy particular, previo a las fiestas de Navidad, y a todo el mundo lo agarró afuera.

Los expertos en siniestros advirtieron que los sanjuaninos van a tener que aprender a hacerle caso a las alertas climáticas.

Los daños

Las denuncias que están recibiendo las aseguradoras son por roturas de parabrisas que cuestan alrededor de 800 mil pesos y de ópticas. Tambien hay casos donde la piedra afectó los parantes del vehiculo. Pero más del 90% de daños son por abollones. Tiempo de San Juan hizo un relevamiento en talleres ni bien pasó el temporal donde indicaron que sacar cada abollón cuesta alrededor de 40.000 pesos. Eso implica que los daños son millonarios.

Lo que sigue

Por el momento las aseguradoras se están ocupando de atender los reclamos, por parte del analista de siniestros. Una vez que tengan la recepción de la denuncia, se derivará a los clientes a los talleres que contraten las aseguradoras. Dicen que vendrán expertos o “sacabollos” de Mendoza o de Córdoba a los talleres. Incluso hay un taller que ya le brindó hasta vivienda a uno de esos especialistas porque se tendrá que quedar una larga temporada en San Juan.

Las roturas de parabrisas y cristales ya los están solucionando. Las tareas de los “sacabollos” en la chapería demandará más tiempo.

“Esta es una contingencia inimaginable y los talleres que trabajan con nosotros también trabajan con otras compañías, o sea que a esos talleres le van a caer los nuestros más todo lo de las otras compañías. Entonces, los sanjuaninos se tendrán que armar de mucha paciencia. Muchos lo entienden, muchos no. Va a llevar un tiempo arreglar todos los autos siniestrados de San Juan", dijo Negrin.