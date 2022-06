Renta inesperada: Alberto le pidió al Congreso que "acompañe" el proyecto

En la misma línea antes, el ministro de Economía, Martin Guzmán acusó a la oposición: “Decir me opongo a cualquier acción necesaria para que una sociedad no sufra mayor desigualdad es perverso y no nos representa”.

Cabe recordar que los legisladores de Juntos por el Cambio cuando se conoció la iniciativa en abril fueron muy críticos. Conociendo este rechazo, la estrategia oficial es “ponerlos en evidencia” y acusarlos, en caso de que continúen con la negativa de aprobar esta iniciativa de ser culpables de la “desigualdad”.

Este lunes, en un acto celebrado en la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaron detalles del proyecto del proyecto que apunta a gravar la renta inesperada por la suba de los precios internacionales y que será enviado al Congreso. Se trata de una sobre alícuota de 15% que se cobra sobre las ganancias fruto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El titular del Palacio de Hacienda detalló que pagarán las empresas que hayan tenido ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos en términos reales (descontada la inflación). Aclaró que no pagarán aquellas compañías que aumentaron sus ganancias por más inversión. Tampoco alcanza a los productores del campo ni a las pymes.

“Ha habido un shock a la distribución de los ingresos y de las riquezas y si no se hace nada la consecuencia es mayor desigualdad y sociedades que funcionan peor”, afirmó Guzmán al justificar la iniciativa.

Guzmán enfatizó que “La única forma de sostener un crecimiento que signifique progreso es si ese crecimiento lo compartimos entre todos y todas”.

Y agregó que “El Estado debe cumplir su rol para que una sociedad progrese, decir me opongo a cualquier acción necesaria para que una sociedad no sufra más desigualdad, sean cuales sean las circunstancias que imperen, es perverso y no nos representa, no debería representarnos como pueblo”, en lo que fue una clara convocatoria a la oposición a apoyar la medida.

En el mismo sentido, y tras recordar que “lamentablemente vivimos en el continente más desigual del mundo”, el presidente Alberto Fernández sostuvo que “no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a semejante realidad”.

El primer mandatario señaló que “queremos generar un enorme debate sobre cómo queremos vivir en la Argentina, porque una sociedad es una sociedad donde todos ganan, cuando algunos ganan mucho y millones de empobrecen eso no es una sociedad, se parece más a una estafa, y la verdad que no hemos venido acá para convalidar estafas, hemos venido acá para convalidar igualdades”.

En sus exposiciones, tanto el presidente como el ministro de Economía señalaron antecedentes históricos y presentes de países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Italia

Características

La alícuota del 15% se aplicará para el ejercicio 2022, dura un año y la forma de pago será junto al vencimiento al impuesto a las ganancias de las sociedades de capital y, dentro de las normas vigentes, la AFIP puede establecer anticipos y/o retenciones en la fuente, según detalló el ministro.

El destino será el fondo de rentas generales, de donde se tratará de “un impuesto coparticipable que le va a permitir tanto a la Nación a las provincias contar con recursos para implementar políticas públicas en pos de una Argentina con más fuerza desde lo productivo y con mayor equidad social”, precisó Guzmán.

La medida alcanza a las empresas con Ganancia Neta Imponible o Ganancia Contable superior a $1.000 millones y cuya Ganancia Neta Imponible haya crecido en términos reales y que cumplan con una de estas condiciones:

Margen de ganancia (ganancia contable sobre sus ingresos) en 2022 superior al 10%

Aumento del margen de ganancia en 2022 en relación al 2021 de al menos 20%

Reacciones

Inmediatamente después de conocida la iniciativa de gravar la renta inesperada, la Mesa de la Producción Córdoba dio a conocer un comunicado en el que rechaza la medida argumentando que “No hay margen para nuevos tributos. El Estado debe controlar sus gastos y eficientizarlo para lograr que el país sea competitivo”.

Cabe recordar que cuando se conoció la iniciativa tuvo un fuerte rechazo de sectores de la oposición como del empresariado. También diversos tributaritas platearon dudas respecto a si esta iniciativa no representaba una doble imposición.

La ausencia empresaria fue notoria ya que, además de miembros del gabinete nacional, entre los asistentes al acto que se realizó en la Casa Rosada estuvieron Esteban Castro (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), Juan Grabois (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Hugo Godoy (Trabajadores del Estado), Pablo Moyano (Camioneros), Carlos Acuña (estaciones de servicio), Hugo Yaski (Central de Trabajadores de la Argentina), Sergio Palazzo (bancarios) y la diputada Victoria Tolosa Paz.