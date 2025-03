Qué puede esperar el vino sanjuanino si Trump sube los aranceles en Europa: opiniones divididas

Más dudas que certezas

Algunos lo ven como ventaja, otros no estan tan seguros. Entre estos últimos se encuentra la Cámara de Comercio Exterior de San Juan. “Argentina no puede salir indemne de una disputa comercial de esa envergadura. Si se produce lo que hasta ahora son fuertes declaraciones de Estados Unidos, no es que, porque se impongan mayores aranceles que se abrirán ventanas para Argentina”, opinó con cautela Roberto Gutiérrez, quien preside la entidad de empresas exportadoras en la provincia.

Para el empresario “todas esas situaciones son avenidas de doble vía”, y recordó que además el acuerdo Mercosur- Mercado Común Europeo no avanza, entre otras cosas; “por las posiciones de Francia y otros países de Europa para mantener protecciones sobre sus vinos y champagne”. “Habrá que esperar, en estas contiendas somos meros espectadores”, indicó Giménez.

A nivel nacional hay referentes que también se enrolan en esta postura de incertidumbre, entre ellos el ex embajador y especialista en relaciones internacionales, Diego Guelar. Consultado por Perfil sobre este tema, fue tajante: "Si uno está muy tomado, podría verlo como una ventaja. Pero en realidad, esta guerra comercial es perjudicial para el mundo y para Argentina", aseveró.

Los que ven oportunidades

Pero también hay otros que ven oportunidades en la decisión de Trump de imponer aranceles al alcohol de la Unión Europea. Para Mauricio Colomé, presidente de la Cámara de Bodegueros de San Juan, "es una excelente noticia para San Juan". Es probable que el dirigente apoye su opinión en los precedentes históricos: durante su anterior gestión Donald Trump aplicó aranceles al vino europeo y favoreció al vino local.

En efecto, el Observatorio Vitivinícola, unidad de estudio y analisis de la cadena vitivinícola, analizó que, en la primera gestión de Trump, y también en un entorno de disputas comerciales, se impuso a las importaciones de productos agroalimentarias provenientes de Europa un arancel del 25% que benefició a las exportaciones argentinas.

“En aquella ocasión, la aplicación de los aranceles de parte de los Estados Unidos a los productos europeos comenzó en octubre de 2019 y solo en 2020 los aranceles provocaron caídas de las exportaciones de vinos europeos a EEUU, tanto en valor como en volumen. Esta medida sobre el vino importado desde la Unión Europea recién se revirtió en marzo de 2021”, señaló.

Agregó que aquella situación representó efectivamente una oportunidad para las exportaciones de vino argentino: durante 2019, 2020 y parte del 2021; hubo valores positivos para las exportaciones argentinas de vino con destino EEUU. En cambio, Francia y España por su parte tuvieron resultados negativos en sus exportaciones particularmente durante el año 2020.

La semana pasada el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, también dijo que ve oportunidades para el vino sanjuanino ante esta escalada de amenazas arancelarias de Estados Unidos. En su caso, se refirió a las amenazas que dicto Trump a Canadá, justo cuando el sanjuanino se encontraba en aquel país.

“Nos reunimos con directivos de la empresa LCBO, que es la única que comercializa alcoholes en la provincia de Ontario, y presencie cómo se retiraron todos los vinos de Estados Unidos de sus góndolas”, contó. “No deja de ser una oportunidad también en este caso para los vinos argentinos, de ver la posibilidad de ampliar su cuota de participación en el mercado canadiense, que es un mercado que supo ser un mercado muy interesante”, dijo en ese momento el funcionario.

Vino sanjuanino en Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los cinco destinos más importantes de la provincia de San Juan junto con Suiza, India, Brasil y Chile. El año pasado las exportaciones sanjuaninas a esa potencia mundial alcanzaron los 47,5 millones de dólares y 23 millones de kilogramos en diferentes productos.

Los principales fueron mosto, aceite de oliva, pasas de uva y aceitunas. El vino fraccionado ocupa un noveno lugar, con una escasa participación de 328.571 dólares y una caída del 67% respecto al año anterior. Quedó lejos de lo logrado en los años 2020, cuando se exportaron más de 800.000 dólares FOB, y del 2021 en que se facturaron 1.143.000 dólares. Aquellos aumentos de exportaciones sanjuaninas coincidieron con la aplicación de aranceles de Trump al vino europeo.