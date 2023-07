Qué piensan empresarios sanjuaninos del alivio fiscal que anunció Massa para las pymes

Se trata de alivios fiscales y financieros relacionados con el pago de contribuciones patronales, anticipo de ganancias y exclusión de percepciones y retenciones de IVA. Además, se amplió el Programa de Financiamiento Potencia PyMEX, que permitirá que 300 pymes exportadoras de 19 provincias accedan a financiamiento en Aportes No Reembolsables (ANR) para potenciar sus proyectos de inversión, y puso en marcha una línea de financiamiento para el desarrollo de empresas argentinas en la Economía del Conocimiento.

Las repercusiones

Julián Rins, presidente de la filial sanjuanina de la Cámara Argentina de Construcción, destacó el alivio que traerá la posibilidad de usar parte del denominado “impuesto al cheque” a cuenta de aportes patronales, y también el alivio n el anticipo del pago de Ganancias. “Nos parece bien, es un alivio y en el sector económico privado es bienvenido”, dijo el empresario. No obstante, Rins opinó que el impuesto al cheque que nació como transitorio y debe reverse su continuidad, porque “es muy distorsivo para la actividad económica”. “Es tremenda la carga tributaria actual, así que este alivio es bien recibido”, señaló.

Por su parte, Dino Minnozi, presidente de la Federación Económica de San Juan; acentuó que “son medidas beneficiosas para el momento y hay que aceptarlas”, pero lamentó que no alcancen a la totalidad de las empresas: “Las micro pymes no van a estar muy beneficiadas”, dijo, pero agregó que el paquete de medidas “es un paliativo” en medio de la crisis económica actual, hasta tanto se produzca “la gran reforma fiscal, laboral, cambiaria, burocrática y se quiten los cepos del país”.

Entre los exportadores, Antonio Giménez, desde la Cámara de Comercio Exterior, puso el ojo crítico en cada una de las medidas. Respecto al alivio de ganancias dio que sirve si se transforma en permanente, pero advirtió que muchas empresas ya cerraron balance y pagaron el porcentaje correspondiente, por lo que no podrán beneficiarse. Destacó además que la exclusión de empresas del sistema de percepción y retenciones de IVA también es una buena medida que debe implementarse en forma definitiva. “Con la falta de competitividad actual, también sirve la ampliación del sistema Pyme Exportadora (que otorga Aportes No Reintegrables)”, sostuvo, pero al mismo tiempo agregó que habrá más exportaciones cuando se mejore la competitividad. Del impuesto al cheque instó a eliminarlo antes que reducirlo, e insistió en que “la reducción de cargas patronales en forma directa y permanente puede generar más empleo. Lo que no tenga esas características, sirve casi nada”.

En el sector fabril apoyaron a medias los anuncios. Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan; dijo por un lado que ante la falta de certidumbre y políticas productivas claras que perduren en el tiempo, “son importantes y vienen bien” al sector industrial de la provincia. Pero agregó que “estas medidas son necesarias para pasar el momento, no resuelven las problemáticas de fondo”.

Una por una, las medidas

Beneficios en el pago de contribuciones patronales . Hasta el 30% del importe pagado en concepto de Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios se podrá utilizar como pago a cuenta de hasta el 15% de las contribuciones patronales. Este beneficio alcanza a más de 240.000 microempresas que emplean a cerca de 1 millón de personas. La medida entrará en vigencia el 1 de agosto y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024.

Anticipo a las ganancias. Reduce el impacto de la primera cuota, y es para empresas que tenían como pago del anticipo de la primera cuota el 25%. Desde el 1 de agosto se reducirá al 10% y será dividido en 10 cuotas. Esta medida alcanza a más de 330 mil Mipymes que emplean a cerca de 3,5 millones de personas y estará disponible para los ejercicios iniciados a partir de agosto de 2023.

Exclusión de percepciones y retenciones de IVA. Alcanza a 95.408 microempresas, lo que supone un 38% de las sociedades Mipymes del país.

Ampliación del sistema Pyme Exportadora . Se amplía un 50%, para alcanzar un monto total de $19 mil millones. Permitirá que 300 pymes exportadoras de 19 provincias acceden a financiamiento en Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta 60 millones de pesos para potenciar proyectos de inversión que impulsen la producción argentina al mundo.

. Se amplía un 50%, para alcanzar un monto total de $19 mil millones. Permitirá que 300 pymes exportadoras de 19 provincias acceden a financiamiento en Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta 60 millones de pesos para potenciar proyectos de inversión que impulsen la producción argentina al mundo. Créditos a la Economía del Conocimiento. Se desarrolló una línea de financiamiento con el Banco Argentino de Desarrollo BICE, con bonificación de tasa y garantía del Estado Nacional. Será de $2.000 millones de pesos en créditos y $1.000 millones en garantías. El anuncio involucra a proyectos de 21 provincias y tiene por objetivo aumentar las exportaciones del sector. Se darán créditos de hasta $50 millones, en 24 meses con 6 meses de gracia, con una bonificación de 25 puntos porcentuales de la tasa de interés nominal otorgados por el Fondo Fiduciario para la promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC). La Garantía del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) es de un 100% si la empresa es una micro o pequeña empresa, y del 70% si la empresa es mediana.

