Proveedores ausentes y boom de demanda, el minuto a minuto de los supermercados sanjuaninos

“Los proveedores se han borrado”, comentó Carlos Icazatti, gerente de América Mayorista . El empresario afirmó que, si bien no registran faltantes de productos, si ha detectado algo durante esta semana que le ha llamado la atención. “Todos los días recibimos en la empresa alrededor de 10 a 15 camiones con mercadería. Ayer no había ninguno y hoy solo uno . Incluso algunos proveedores nos han informado que las ventas estarán suspendidas por algunos días ”, detalló.

Si bien la incertidumbre reina en todos los sectores, en Señor González el panorama es totalmente distinto al que viven en varios supermercados locales. “No hemos tenido inconvenientes. No nos han llegado subas de precios, ni nuevas listas de precios. Tampoco hemos notado desabastecimiento. Si están todos expectantes, los proveedores no se animan a decir si van a subir los precios o no, por lo que nos estamos manejando con cuidado”, dijo el gerente del supermercado Oscar Saavedra a Tiempo de San Juan.

En una ronda de consultas realizadas por este medio a propietarios de firmas locales, la mayoría expresaron que el sector se abastece de los mayoristas, por lo que todo lo que ellos viven y padecen se traslada a los distintos comercios que se encuentran en San Juan.

image.png

¿Qué sucede con los precios en San Juan?

“Hasta el momento no hemos detectado irregularidad alguna durante esta semana, ni tampoco tenemos denuncia formal”, comentó a este medio el subdirector de Defensa al Consumidor, Daniel Pérez. El funcionario afirmó que ante algunos comentarios han estado realizando inspecciones, pero no han detectado faltante de mercadería ni remarcación de precios. “Si están faltando algunas marcas, pero no hay desabastecimiento”, subrayó, recordando que ante cualquier irregularidad se realice el reclamo a los números 0800-333-3366, 4306405 y 2644306400.

Desde los supermercados y mayoristas consultados afirmaron que no han tocado los precios, solo aquellos que esta semana llegaron con aumentos. “Nosotros no remarcamos precios, hemos seguido trabajando normalmente y si me ha llegado alguna actualización, se ha hecho, pero no por especulación”, comentó Icazatti, de América Mayorista.

image.png

Ante la duda, los sanjuaninos colmaron los supermercados

“Ha sido alevoso como la gente se volcó a comprar durante el fin de semana y el inicio de esta semana”, comentó Daniel Pérez. Y no es un dato menor. La incertidumbre y el temor a que el pasado se repita, sumado a que es inicio de mes y la mayoría de los sanjuaninos asalariados ya han cobrado sus sueldos ha llevado a que se vuelquen de manera masiva a los supermercados para stockearse.

En la misma línea se expresaron los empresarios consultados, quienes han detectado un “boom” de compras, atípico en algunos casos, donde consumidores llevaban más de un artículo de un mismo producto.